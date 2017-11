Đã xác định được động cơ của nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi

Chiều 28/11, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có được manh mối về nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại bé gái hơn 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Trong ảnh, căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND) Trong ảnh, hàng xóm hoang mang trước thông tin vụ bắt cóc táo tợn. (Ảnh: Vietnamnet) Tối 28/11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở thị xã Bỉm Sơn. Trong ảnh: Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé. (Ảnh: Tiền phong) Trong chiều Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS (C45, Bộ Công an) cho biết, một tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (CSHS) đã lên đường vào Thanh Hoá phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hoá tham gia phá án. Trong ảnh: người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. (Ảnh: VTC News) Theo ANTĐ, đến tối 28/11, đại diện Công an Thanh Hóa xác nhận đã xác định được động cơ và đối tượng thực hiện vụ bắt cóc, rồi dẫn đến cái chết thương tâm của bé gái hơn 20 ngày tuổi. “Quá trình điều tra, thực nghiệm hiện trường của CQĐT đã làm rõ những dấu hiệu bất thường trong diễn biến cháu bé bị bắt cóc. Bước đầu CQĐT xác định thủ phạm chính trong vụ án này có quan hệ mật thiết với nạn nhân”, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Cũng theo vị đại diện này đánh giá, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nên danh tính đối tượng gây án sẽ chỉ được công bố khi kết quả điều tra đã làm rõ nét nhất tội phạm. Trong ảnh: Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác điều tra (ảnh: ANTĐ) Trước đó, sau khi tìm được thi thể cháu bé, giám đốc công an tỉnh trực tiếp xuống chỉ đạo khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ án mạng thương tâm này. (ảnh: ANTĐ) Như tin đã đưa, khoảng 18h40 ngày 25/11, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, mới hơn 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại nhà riêng. Theo tường trình của bà Phạm Thị Xuân- bà nội cháu bé, thời điểm đó, cháu bé đang được bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) bế, thì có hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đi xe máy đến dùng dao khống chế bà Xuân, bế cháu bé nhảy lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Afamily) Đến khoảng 10h sáng 27/11, thi thể bé gái bị bắt cóc được người dân tìm thấy tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (khu vực gần nhà máy xi măng Long Sơn), cách nhà anh Thuận gần 10 km. Có cả tên và số điện thoại bố cháu bé ghi trên vỏ bao (ảnh: ANTĐ)

