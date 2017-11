Diễn biến mới nhất vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha

Ngày 26/11, tin từ báo Người Lao Động cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột Nghĩa) và Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, hàng xóm với ông Chí). Trước đó, Công an nhân dân thông tin, tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai, năm lên 17 tuổi bản thân bị thoái hoá cột sống. Gia đình đã điều trị nhưng không khỏi. Từ đó, hai chân của Nghĩa bị teo tóp dần và việc di chuyển trở nên khó khăn. Hàng ngày Nghĩa thường bị ông Thạch Văn Chí (50 tuổi - cha Nghĩa) la rầy nên Nghĩa nuôi ý định sẽ giết chết cha mình. Trong ảnh: Nghi phạm Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN) Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, Nghĩa lên mạng tìm hiểu và đặt mua độc chất cyanua, với giá 3,8 triệu đồng. Ngày 22/11, Nghĩa dự định đầu độc cha ruột nhưng không thực hiện được vì nhà đông người. Sáng hôm sau, gia đình đi vắng, nghi phạm đã bỏ chất độc vào hũ rượu. (ảnh: CAND) Đến trưa 23/11, ông Chí lấy rượu ra cùng uống với ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, cùng ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang). Khi cả hai vừa uống hết ly rượu đầu tiên thì bất tỉnh. Trong ảnh: Tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN) Ngay sau đó, gia đình cùng hàng xóm đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Khoảng một giờ sau đó, cả hai nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, Thạch Văn Nghĩa là con ruột của ông Thạch Văn Chí có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã đưa Nghĩa về trụ sở Công an xã làm việc. Trong ảnh: Cơ quan điều tra tiến hành công tác khám nghiệm. (Ảnh: CAND) Một cán bộ điều tra cho biết, lúc cha ruột và người hàng xóm ngồi uống rượu, nghi phạm Nghĩa ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong ảnh: Xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

