Đối tượng mua bán người bị bắt sau 5 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa bắt giữ được đối tượng Sùng Mí Say, 25 tuổi trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc sau 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán người.

Đối tượng Sùng Mí Say (X) tại cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: CAND)

Trước đó vào tháng 5/2011, Sùng Mí Say đã cùng hai vợ chồng Vàng Thị Dính và Giàng Chứ Pó trú tại thị trấn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang dùng xe máy tổ chức đưa hai nạn nhân nữ là Giàng Thị Say và Vừ Thị Dính sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch để bán và được chia phần tiền là 2.000 nhân dân tệ.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố Sùng Mí Say cùng đồng bọn về tội mua bán người, mua bán trẻ em, đối tượng Sùng Mí Say đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt, sau 5 năm lẩn trốn cuối cùng Sùng Mí Say đã bị sa lưới pháp luật./.

