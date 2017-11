Đường dây cá độ bóng đá lớn nhất xứ Nghệ bị triệt phá như thế nào?

Lộ diện đường dây cá độ lớn nhất xứ Nghệ

Trong thời gian làm trưởng phòng, từ cuối năm 2014 đến nửa cuối năm 2016, Nguyễn Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lợi dụng sự quen biết và lòng tin của khách hàng để vay nợ của 9 người với tổng số tiền 4,7 tỷ đồng với lý do vay để đảo khế cho khách hàng. Tuy nhiên, Cường sử dụng phần lớn số tiền đó vào chơi cá độ bóng đá và bị thua hết.

Đối tượng Trần Thế Hùng (áo đen), Ngô Minh An (áo kẻ) và Lê Hồng Trung tại cơ quan công an. (Ảnh: Internet)

Đến tháng 8/2016, biết không có khả năng trả nợ, Nguyễn Văn Cường nộp đơn xin thôi việc và rời khỏi địa phương, định ra nước ngoài để trốn tránh các chủ nợ. Sáng 28/11/2016, khi Cường chuẩn bị rời phòng khách sạn ở Hà Nội để ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Cường thừa nhận dùng số tiền vay của người dân để cá độ bóng đá qua mạng internet với một số đối tượng trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại úy Trần Đức Anh, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Với những tài liệu thu thập được cùng lời khai của Cường, chúng tôi nhận định Cường tham gia đánh bạc vào đường dây cá độ bóng đá rất lớn. Chuyên án 126B đã được thành lập để triệt phá đường dây cá độ bóng đá này”.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Cường, cộng thêm quá trình điều tra, xác định thân nhân, lai lịch, Ban Chuyên án đã nắm được thông tin về 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng này đều trú tại TP. Vinh, đó là Trần Thế Hùng (SN 1979), có 2 tiền án về tội đánh bạc và ma túy; Đối tượng Lê Hồng Trung (SN 1987) và Phạm Hồng Nguyên (SN 1975, trú tại xã Nghi Phú, có 2 tiền án tiền sự). Trong đường dây này, Hùng là đối tượng cầm đầu hay còn gọi là đại lý cấp 1, cung cấp tài khoản gốc có tên KX573 (còn gọi là Tổng đại lý Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang https://www.bong88.com. Tổng tài khoản này có 6 đại lý con và rất nhiều con bạc lớn tại TP. Vinh tham gia.

“Tất cả các giao dịch đánh bạc, thanh toán này đều do các đàn em của Trần Thế Hùng trực tiếp quản lý, Hùng chỉ là người nhận tiền do đàn em gửi về. Hùng giao cho Trung và Nguyên quản lý các đại lý con. Từ đây, các con bạc sẽ liên lạc với Trung và Nguyên để hai đối tượng này chia cho các trang bóng nhỏ rồi các con bạc tự chơi. Số tiền quy đổi ra tiền Việt Nam sẽ được các đối tượng tự thỏa thuận với nhau theo tỷ lệ”, Trung tá Nguyễn Văn Khương, Phòng CSKT, Công an tỉnh Nghệ An - thành viên Ban chuyên án - cho biết.

Cùng với việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá, Trần Thế Hùng còn phô trương thanh thế bằng việc mở công ty TNHH Nhất Tín. Thực chất đây là chuỗi cửa hàng cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê. Cửa hàng này do Phạm Hồng Nguyên quản lý với vai trò là giám đốc công ty. Mọi hoạt động giao dịch tiền bạc, sổ sách ai vay mượn, thắng thua thế nào đều được báo lại với Hùng. Mỗi con bạc muốn đánh bạc và cá độ thì liên hệ với đàn em của Trần Thế Hùng để được cung cấp tài khoản, mật khẩu. Hằng tuần, đối tượng Hùng và đồng bọn thống kê tiền thắng - thua của khách hàng. Con bạc nào thua, Hùng sẽ chỉ đạo để Nguyên cho đàn em đi đòi nợ tiền cá độ”.

Cái kết của những con bạc

Ban chuyên án nhận định, việc bắt các đối tượng cá độ bóng đá rất khó, và để biết được “trùm” ở đâu càng khó vì đây là đường dây khép kín, khi đã được chủ cung cấp cho tài khoản và mật khẩu, các con bạc có thể chơi ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào... nên rất khó bắt được quả tang. Hơn nữa, số tiền trên hệ thống điện tử là tiền ảo nên việc theo dõi mọi hoạt động giao dịch, quy luật thanh toán tiền thắng thua cần có một quá trình trinh sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nếu không, bắt được đối tượng này sẽ bỏ lọt đối tượng kia.

Đại úy Trần Đức Anh cho hay: “Bởi vậy, việc bắt giữ các đối tượng cần phải thực hiện khẩn cấp và đồng loạt từ các đại lý đến con bạc, bắt khi thiết bị của họ như điện thoại, máy tính xách tay… đang giao dịch để thu được toàn bộ tài liệu liên quan đến đánh bạc trong nhiều năm vẫn lưu trong các thiết bị”.

Để triệt phá đường dây cá độ bóng đá này, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an. Sau hơn 2 tháng đấu tranh, theo dõi bám sát di biến động của từng đối tượng, Ban chuyên án đã quyết phá án vào ngày 29/3/2017. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt cùng lúc 3 đối tượng Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung và Phạm Hồng Nguyên khi chúng vừa ra khỏi nhà đi ăn sáng.

Các đối tượng này hoạt động trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng từ năm 2014 với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá trên mạng là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng với 40.000 VND, tổng cộng là 900 tỷ đồng). Tổng số lượt đánh bạc là 38.449 lần giao dịch. Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng). Tài khoản con bạc thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng).

Khám xét tại chỗ ở, Ban chuyên án thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Mở rộng điều tra, các trinh sát phát hiện 5 con bạc: Ngô Minh An (SN 1970), Hồ Văn Minh (SN 1987), Nguyễn Đình Sơn (SN 1973), Ngô Minh Toàn (SN 1972), Bùi Viết Song (SN 1960), đều trú tại TP. Vinh, tham gia cá độ bóng đá trong đường dây của Trần Thế Hùng.

Đại úy Trần Đức Anh cho biết: “Trong chuyên án này, các con bạc đều là những người có điều kiện về kinh tế và được tham gia cá cược dưới hình thức ghi nợ. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Cường - với hình thức thanh toán tiền 1 tuần/lần, Cường đã tham gia cá cược từ tháng 2/2016 đến tháng 8/2016 với số tiền gần 5 tỷ đồng; đối tượng Ngô Minh An chỉ trong 5 ngày đã thua 3,5 tỷ đồng”.

Chuyên án 126B kết thúc, các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá đã và đang lần lượt bị khởi tố./.