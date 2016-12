Giả danh công an chặn xe vi phạm cướp tài sản

Ngày 27/12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (20 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng tù giam, Đinh Văn Thơ (26 tuổi) mức án 3 năm tù giam, Đinh Văn Thơi (20 tuổi) 1 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản. Các bị cáo đều trú tại TP Biên Hòa.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, các bị cáo đã cùng nhau bàn bạc giả làm công an để cướp giật tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Nhóm này lên mạng internet tìm mua quần áo công an và công cụ hỗ trợ giả vờ là cảnh sát kiểm tra hành chính.

Đêm 12/7, Thơ mặc trang phục công an cấp hàm binh nhất, mang đèn pin, bình xịt hơi cay điều khiển xe Exciter chở Cường cầm theo một còng số 8 đi trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa) để “tìm mồi”.

Khi phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên không đội nón bảo hiểm nên Cường yêu cầu dừng xe lại.

Thấy vậy anh Kiên bỏ chạy cả hai phóng xe đuổi theo. Chạy được một đoạn thì anh Kiên ngã gãy tay.

Lúc này Cường và Thơ thấy xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng nên bỏ đi không lấy tài sản.

Một lúc sau cả hai phát hiện anh Trần Hoàng Đức đi xe máy không đội nón bảo hiểm nên chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Cường vờ yêu cầu anh Đức về đồn lập biên bản. Thơ chạy xe của mình, còn Cường chạy xe vi phạm chở anh Đức.

Đi được một quãng, Cường giả vờ làm rơi giấy tờ yêu cầu anh Đức xuống nhặt. Khi anh Đức vừa xuống xe thì Cường phóng xe bỏ chạy thoát.

Đến 19/7, Cường rủ em trai của Thơ là Thơi giả danh công an đi gây án.

Khi cả hai chạy trên đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện anh Đỗ Anh Tuấn điều khiển xe Air Blade đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe.

Khi cả hai đang kiểm tra giấy tờ để lợi dụng cướp xe thì lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang./.