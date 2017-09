Giết nữ công nhân, dùng chăn phủ kín rồi khóa cửa lại

Ngày 7/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê Đồng Tháp) với mức án tử hình tội giết người và cướp tài sản.

Bị cao Thuần tại tòa.

Theo cáo trạng, Thuần thuê phòng trọ ở phường Long Bình (TP Biên Hoà) để làm công nhân tại KCN Biên Hoà 1. Do túng tiền nên Thuần nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị Vỹ (30 tuổi) thuê trọ ở cạnh phòng để cướp chiếc xe máy. Nhằm thực hiện hành vi, Thuần đã giấu một con dao dưới chậu kiểng chờ thời cơ gây án.

Sáng 7/1, Thuần ngủ dậy thấy chị Vỹ dắt xe máy để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh. Thấy dãy trọ vắng người, chờ chị Vỹ đi vào phòng, Thuần đi theo dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Không dừng lại, bị cáo Thuần còn dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến chết, rồi dùng chăn đắp lên người nạn nhân.

Sau khi quay về phòng mình để tắm rửa, Thuần quay lại phòng chị Vỹ lau dọn vết máu, rồi khóa cửa, vứt chìa khóa vào thùng rác. Thuần lấy xe máy của nạn nhân chạy đến gửi tại bãi xe của Phòng khám đa khoa Long Bình (phường Long Bình, TP. Biên Hoà) để tránh bị phát hiện chờ thời cơ mang đi bán.

Đến gần trưa cùng ngày, một số người trong khu trọ phát hiện sự việc nên báo cơ quan công an. Sau 5 ngày điều tra, công an bắt giữ Thuần. Tại cơ quan công an, Thuần khai nhận hành vi của mình./.

