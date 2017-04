Hải Phòng: Thuê nhà tổ chức đánh bạc để thu tiền hồ

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hải Phòng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng bị bắt khi đang hoạt động cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Một số đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAND)

Khoảng 22h30 ngày 19/4, Đội 7 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện An Lão bắt quả tang 14 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu xóc đĩa tại nhà Trịnh Văn Bé (45 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão). Tang vật thu được tại hiện trường gồm tiền mặt trên 13 triệu đồng, 10 xe máy, 13 điện thoại đi động, cùng các tang vật liên quan.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hệ, 45 tuổi, trú tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức đã đến thuê nhà của Trịnh Văn Bé làm địa điểm tổ chức đánh bạc, Hệ thu tiền hồ của mỗi con bạc là 50.000 đồng/lần, thu được 3 lần thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong ổ nhóm này để đấu tranh làm rõ./.