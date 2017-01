Hành trình 8 năm tầm nã kẻ cướp, hiếp dâm bà già

Cướp xong, thay nhau hiếp dâm

Sau một đêm thức trắng để hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai đã kể cho chúng tôi nghe hành trình tầm nã Cao Ánh Sơn với rất nhiều khó khăn.

Đối tượng Cao Ánh Sơn

Theo lời kể của cán bộ trinh sát tham gia truy bắt, tối 21/4/2008, Cao Ánh Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ huyện Định Quán) rủ nhau đi nhậu tại một quán nhỏ ở xã La Ngà (huyện Định Quán). Đến 24h cùng ngày, khi đã lâng lâng say, Sơn rủ bạn nhậu đến nhà bà TN. (59 tuổi, ngụ xã La Ngà) với mục đích trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Trước khi đi cả hai mang theo dao để phòng thân. Cả hai lẻn vào nhà bà N. Lúc này thấy bà chủ nhà đang ngủ một mình trong phòng, Đức Anh đã dùng dao khống chế chủ nhà để Sơn lục tìm tài sản.

Sau khi lục tủ lấy được 145 triệu đồng, cả hai nổi máu “dê’, thay nhau cưỡng bức bà N. Vì thấy hai tên cướp có hung khí lại giữa đêm khuya nên nạn nhân chỉ biết chịu đựng không dám kêu cứu vì sợ bị giết. Xong việc, cả hai nhanh chóng lẩn trốn trong đêm. Bà N sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Định Quán đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc những đối tượng nghi vấn, công an đã bắt giữ Đức Anh. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận cùng Cao Ánh Sơn thực hiện hành vi cướp tài sản và hiếp dâm chủ nhà.

Lúc này, khi biết đồng bọn bị bắt, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều tháng truy tìm không có kết quả, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Sơn trên toàn quốc. Hồ sơ truy nã đối tượng sau đó được chuyển cho Phòng PC52 thụ lý.

Trong thời gian Cao Ánh Sơn trốn truy nã, Lê Đức Anh đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tổng cộng 14 năm tù về 2 tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Tang vật thu giữ tại nhà trọ của Cao Ánh Sơn

Hành trình tầm nã

Từ khi tiếp nhận hồ sơ truy nã đối với Sơn, các trinh sát nhanh chóng truy tìm dấu vết kẻ gây án. Hễ có thông tin đối tượng xuất hiện ở nơi nào, trinh sát đều nhanh chóng tìm đến xác minh. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua mà tung tích về đối tượng vẫn là ẩn số.

Quá trình rà soát tung tích đối tượng, trinh sát phát hiện Sơn đã đặt chân đến nhiều địa phương, như: Đắk Lắk, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, biết công an đang truy tìm gắt gao nên Sơn liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển sang các tỉnh khác.

Đầu tháng 12/2016, lãnh đạo PC52 đã xin ý kiến Ban giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tăng cường lực lượng truy tìm đối tượng. Được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chuyên án mang bí số 126 C được xác lập. Các trinh sát được giao nhiệm vụ phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an ở một số tỉnh để truy tìm dấu vết đối tượng với quyết tâm bắt được Sơn trước Tết nguyên đán.

Sau một thời gian kiên trì “ăn đứng, ngủ ngồi”, cuối cùng các trinh sát cũng lần được tung tích của Sơn. Đối tượng thuê phòng trọ trong con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sống cùng với một phụ nữ. Cặp đôi nghiện mua túy, thường xuyên “ngủ ngày, cày đêm”.

Qua theo dõi và nắm chắc quy luật hoạt động của Sơn, tổ trinh sát quyết định đột kích phòng trọ bắt giữ đối tượng.

Chiều 28/12/2016, các trinh sát tầm nã cùng với công an địa phương bất ngờ ập vào phòng trọ tại địa chỉ 44/10E đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) bắt giữ Sơn. Đang “phê” ma túy, Sơn và người phụ nữ ở chung thấy có người lạ bất ngờ đột kích vào phòng thì tỉnh hẳn. Sau vài giây trấn tĩnh lại, Sơn cũng kịp nhận ra đây việc trước sau y cũng phải đối mặt nên ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Khám xét nhanh phòng trọ đối tượng ở, trinh sát thu giữ 1 khẩu súng Rulo, 27 viên đạn, 15 giấy chứng minh nhân dân, 13 giấy phép lái xe…/.