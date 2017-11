Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại nữ tài xế xe ôm tại Thái Nguyên

Sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Quang Hưng, 30 tuổi, trú tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong ảnh: Cơ quan điều tra lấy lời khai của nghi phạm Hưng. Trước đó, khoảng 12h ngày 7/11, một người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên); trên thi thể có nhiều vết thương. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng. Báo Công an nhân dân thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và nhận định đây là vụ án giết người, có dấu hiệu cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Lao Động) Nạn nhân là chị Trương Thị H (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân tại hiện trường và hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi bị sát hại. (Ảnh: KT) Quá trình điều tra, qua trích xuất camera nhà người dân ở khu vực hiện trường cho thấy, khoảng 10h ngày 7/11, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân nạn khoảng 2 tiếng (lúc 12h cùng ngày), chị H. đã điều khiển xe máy Honda màu xanh di chuyển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở theo 1 nam thanh niên. Đến, 16h30 chiều 10/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trong ảnh: Thi thể nữ xe ôm được tìm thấy cách nơi hay đón khách khoảng 30 km. (Ảnh: Google Maps/Zing) Báo Công an nhân dân dẫn lời khai của nghi phạm cho biết, do cần tiền để sử dụng ma túy, Hưng đã nảy sinh ý định thuê chị H. chở xe ôm từ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến khu vực vắng người thuộc thị xã Phổ Yên để sát hại và cướp tài sản. Sau khi sát hại nữ tài xế xe ôm, Hưng đã chiếm đoạt tài sản gồm một chiếc xe máy và một điện thoại di động iPhone. Trong ảnh: hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi bị sát hại. (Ảnh cắt từ camera nhà dân) Theo Công an thị xã Phổ Yên, Hưng là đối tượng sống lang thang, chưa có tiền án tiền sự. Trong ảnh: Khu vực chị H. thường đón khách. (Ảnh: Soha.vn)./.

