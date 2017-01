Hình ảnh: Bắt nghi phạm vụ thi thể nữ sinh 15 tuổi trong thùng xốp

Khoảng 15h chiều 13/1, người dân sinh sống tại chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM phát hiện một thùng xốp nghi vấn để ở ban công ở tầng 5. Khi mọi người đến kiểm tra, thì tá hỏa phát hiện bên trong thùng xốp có thi thể một thiếu nữ, đã tử vong (ảnh: Soha.vn). Vụ việc nhanh chóng được mọi người trình báo cơ quan chức năng. Công an quận Gò Vấp đã xuống hiện trường, bước đầu nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Xe của lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Tuổi Trẻ). Đến 21h đêm 13/1, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ án. Nạn nhân tên Nguyễn Thị Thu H (SN 2002, sinh sống tại chung cư), đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn TP. HCM. Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi chung cư. Ảnh: TTO Rất đông người dân theo dõi vụ án mạng (Ảnh: CAND). Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh H (Ảnh: CAND) Ngày 14/1, cơ quan chức năng cho biết bước đầu xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp). Nghi phạm được trùm kín mặt dẫn giải đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Để không ảnh hưởng đến tâm lý của nghi phạm trước hàng trăm cặp mắt soi mói, hiếu kỳ của người dân, tổ trinh sát đã phải trùm áo che đầu Bình lại và đưa đi (Ảnh: CAND). Bình tại trụ sở Công an (Ảnh: CAND) Tại CQĐT, Bình khai nhận chỉ một mình mình gây án, không có ai giúp sức và việc Bình sát hại H chỉ với nguyên nhân cướp tài sản (Ảnh cắt từ camera của chung cư). Sau khi sát hại H, lúc ra về Bình mua 2 thùng xốp, băng keo mang đến chung cư và lên lầu 6 bỏ thi thể H vào rồi dùng băng keo dán lại. Sau đó, Bình ra đường Nguyễn Văn Công kêu một người chạy xe ba gác đến chung cư với lý do dọn nhà nhờ chở đồ dùm. Tuy nhiên khi chuyển thùng xốp mới từ tầng 6 xuống tầng 5 thì Bình bị bảo vệ phát hiện…

