Hình ảnh: Nghi phạm đâm chết người ở Đà Nẵng bị bắt sau 5h gây án

Khoảng 20h tối 17/1, Nguyễn Việt Anh đi xe máy trên đường Lê Duẩn va chạm với anh Đinh Nguyên Kiệt nhưng chưa xảy ra hậu quả. Nguyễn Việt Anh tiếp tục chạy xe đến trước nhà số 367 Lê Duẩn thì bị Kiệt đuổi theo gây gổ. Lúc này, Kiệt gọi điện thoại cho Phan Ngọc Bảo và Cao Tiến Hoàng đến địa chỉ trên để giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: NLĐ)

Tại số nhà 367, Bảo và Hoàng đuổi đánh anh Nguyễn Việt Anh, nhưng do Việt Anh chạy vào trong nhà nên không đánh được. (ảnh: internet) Lúc này, anh Trần Nguyễn Anh Phúc ở trong nhà thấy vậy ra can ngăn lập tức bị Bảo dùng dao đâm hai nhát vào lưng anh Phúc dẫn đến tử vong (ảnh: vietnamnet)

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua tuyến đường trung tâm Đà Nẵng bị ách tắc nghiêm trọng. (ảnh: internet) Lãnh đạo TP Đà Nẵng đến hiện trường vụ án. Ảnh:zing.vn Phan Ngọc Bảo đầu thú sau khi đâm chết người (ảnh vietnamnet) Đối tượng Bảo tại cơ quan điều tra Sau gần 5 giờ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã xác định được đối tượng gây án và đã bắt toàn bộ 3 đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp) Nghi phạm Hoàng tại cơ quan điều tra Nghi phạm Kiệt, người gây ra vụ đánh nhau sau khi va chạm giao thông dẫn đến 1 người chết Lấy lời khai của đối tượng Kiệt tại cơ quan điều tra