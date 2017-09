Hoảng loạn tìm cách tự tử sau khi hại chết vợ sắp cưới

Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 6/9, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi) về hành vi Giết người, nạn nhân là vợ sắp cưới của ông ta - nữ Việt kiều Australia 44 tuổi. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà trong hẻm 71 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh - nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Công an TPHCM) Bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của Sơn xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: VnExpress) Làm việc với cơ quan điều tra, Sơn khai rạng sáng 3/9 xảy ra mâu thuẫn với người tình về chuyện tiền bạc tại nhà. Trong lúc tức giận, ông ta bóp cổ nữ Việt kiều đến chết. Sợ hãi vì tội lỗi của mình, Sơn lấy dây điện quấn vào tay, đầu còn lại cắm vào ổ điện để tự tử.(Ảnh: Thanh Niên) Cảnh sát xác định, nguồn điện khiến Sơn co giật, hất văng anh ta và làm ổ cắm bung ra. Đến sáng tỉnh dậy, Sơn gọi điện cho công an phường, tự thú.(Ảnh: Công an Nhân dân) Sơn và nạn nhân quen biết khá lâu, hai người chuẩn bị kết hôn và sẽ cùng xuất cảnh qua Australia định cư. (Ảnh: Công an Nhân dân) Theo nguồn tin trên Công an TPHCM, người dân sống quanh ngôi nhà cho biết, nạn nhân sống khép kín nên khi xảy ra vụ việc hàng xóm không hay biết. Chỉ đến khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường thì mọi người mới tá hỏa biết chuyện.(Ảnh: Công an Nhân dân)

