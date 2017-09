Kẻ giết vợ giấu xác trong lu nước suốt 2 tháng lĩnh 17 năm tù

Thông tin trên Vnexpress cho hay, ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) 17 năm tù về tội Giết người. Trong ảnh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi giết vợ rồi phi tang xác với cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt) Theo cáo trạng, Phúc và vợ (33 tuổi) làm nghề bán vải tại quận Tân Phú, TPHCM. Hồi đầu năm, vợ chồng và hai con (5-10 tuổi) về quê ăn Tết Nguyên đán. Ngày 24/1 (27 Tết), xảy ra cãi vã, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Người dân theo dõi cơ quan chức năng tiến hành khai quật tử thi và khám nghiệm hiện trường đêm 8/4. (Ảnh: VnExpress) Để che đậy hành vi của mình, Phúc xóa dấu vết hiện trường, sau đó đem thi thể bỏ vào lu nước cao 1,2 m, trộn bêtông đổ lên. Trong ảnh, bể nước nơi đối tượng Phúc giấu xác vợ suốt 2 tháng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kẻ này nói với hàng xóm là vợ đi đâu không rõ, còn xi măng mua về để sửa lại sân, sau đó dẫn hai con trở lại TP HCM làm việc bình thường. Trong ảnh: Hiện trường nơi bị cáo giấu xác vợ. (Ảnh: Dân Trí) Thấy con gái mất tích suốt 2 tháng, cha mẹ nạn nhân Trần Thị Huyền Trang đã gửi đơn đến công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đề nghị điều tra làm rõ. Trong ảnh, đối tượng Phúc được dẫn đến hiện trường nơi phi tang xác vợ (Ảnh: CQĐT) Khi công an Sơn Tịnh mời Phúc về quê để phối hợp làm việc, đối tượng này đã đến công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú. (Ảnh: Doanh nghiệp) Sau khi Phúc khai nhận hành vi giết vợ, ngay trong đêm 8/4 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật tử thi nạn nhân để điều tra. Tại phiên tòa, Phúc tỏ ra ăn năn, hối hận với hành vi tội ác gây ra. (Ảnh: Người Đưa tin)./.

Thông tin trên Vnexpress cho hay, ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) 17 năm tù về tội Giết người. Trong ảnh, đối tượng Phúc khai nhận hành vi giết vợ rồi phi tang xác với cơ quan công an (Ảnh: Dân Việt) Theo cáo trạng, Phúc và vợ (33 tuổi) làm nghề bán vải tại quận Tân Phú, TPHCM. Hồi đầu năm, vợ chồng và hai con (5-10 tuổi) về quê ăn Tết Nguyên đán. Ngày 24/1 (27 Tết), xảy ra cãi vã, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Người dân theo dõi cơ quan chức năng tiến hành khai quật tử thi và khám nghiệm hiện trường đêm 8/4. (Ảnh: VnExpress) Để che đậy hành vi của mình, Phúc xóa dấu vết hiện trường, sau đó đem thi thể bỏ vào lu nước cao 1,2 m, trộn bêtông đổ lên. Trong ảnh, bể nước nơi đối tượng Phúc giấu xác vợ suốt 2 tháng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kẻ này nói với hàng xóm là vợ đi đâu không rõ, còn xi măng mua về để sửa lại sân, sau đó dẫn hai con trở lại TP HCM làm việc bình thường. Trong ảnh: Hiện trường nơi bị cáo giấu xác vợ. (Ảnh: Dân Trí) Thấy con gái mất tích suốt 2 tháng, cha mẹ nạn nhân Trần Thị Huyền Trang đã gửi đơn đến công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đề nghị điều tra làm rõ. Trong ảnh, đối tượng Phúc được dẫn đến hiện trường nơi phi tang xác vợ (Ảnh: CQĐT) Khi công an Sơn Tịnh mời Phúc về quê để phối hợp làm việc, đối tượng này đã đến công an huyện Sơn Tịnh để đầu thú. (Ảnh: Doanh nghiệp) Sau khi Phúc khai nhận hành vi giết vợ, ngay trong đêm 8/4 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật tử thi nạn nhân để điều tra. Tại phiên tòa, Phúc tỏ ra ăn năn, hối hận với hành vi tội ác gây ra. (Ảnh: Người Đưa tin)./.