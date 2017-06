Khởi tố đối tượng dùng kéo đâm người yêu ở Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Văn Hiển (SN 1990, ở thôn Trại Viên, xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 28/5, tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, xảy ra sự việc đối tượng Lê Văn Hiển gây thương tích cho chị Bùi Thị Thu. Theo kết quả điều tra xác định, vào khoảng 7h30 ngày 28/5, Hiển đến nhà anh Bùi Thanh Phú để gặp chị Bùi Thị Thu. Tại đây, xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông, Hiển đã dùng kéo đâm chị Thu trọng thương rồi bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan công an, biết không thể trốn thoát nên chiều 31/5, Lê Văn Hiển đã đến công an huyện Thủy Nguyên đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hiển khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên cầm chiếc kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, người chị Thu từ phía sau. Hậu quả, chị Thu bị nhiều thương tích, trong đó có vết thương gây thủng hộp sọ. Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, nạn nhân đã ổn định sức khỏe, xuất viện về nhà.

Bên cạnh đó, theo kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an kết luận: các mẫu vật không tìm thấy dấu hiệu của thuốc nổ, thuốc súng. Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định hiện trường, không phát hiện thấy vỏ đạn và các vật chứng liên quan đến nổ súng.

Hiện, vụ việc đang được công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.