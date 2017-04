Khởi tố nghịch tử đoạt mạng mẹ chỉ vì không xin được 100.000 đồng

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã khởi tố bị can, tạm giam Vàng Văn Quyết (25 tuổi, người địa phương) về tội Giết người. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 30/3, Quyết đi cùng mẹ là Lù Thị Cân đến nhà bạn bè trong thôn ăn cơm và uống rượu. Khi trở về nhà, Quyết xin mẹ 100.000 đồng để đi chơi nhưng bà Cân kiên quyết không cho và chửi mắng Quyết. (Ảnh: Công an TPHCM) Lúc sau, bà nội của Quyết sang nhà chơi và lấy dây xích để xích chó vào cửa sổ (gần phòng Quyết). Vì sợ xích chó vào đó gây mất vệ sinh nên Quyết không cho và lấy 1 con dao nhọn (dao gọt hoa quả) để đâm con chó. Đúng lúc đó, bà Cân cầm que tre đập vào lưng con trai mình để can ngăn. Bị mẹ đánh và sẵn trong người đang có rượu, Quyết quay người lại cầm dao đâm vào cổ mẹ mình. Nhát đâm đã khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Quyết là đối tượng không có công ăn việc làm ổn đinh, thường đi lang thang và đã có thời gian nghiện ma túy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng tiếp tục điều tra, làm rõ. Con dao Quyết dùng để gây án và que tre bà Cận dùng để đánh Quyết

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã khởi tố bị can, tạm giam Vàng Văn Quyết (25 tuổi, người địa phương) về tội Giết người. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 30/3, Quyết đi cùng mẹ là Lù Thị Cân đến nhà bạn bè trong thôn ăn cơm và uống rượu. Khi trở về nhà, Quyết xin mẹ 100.000 đồng để đi chơi nhưng bà Cân kiên quyết không cho và chửi mắng Quyết. (Ảnh: Công an TPHCM) Lúc sau, bà nội của Quyết sang nhà chơi và lấy dây xích để xích chó vào cửa sổ (gần phòng Quyết). Vì sợ xích chó vào đó gây mất vệ sinh nên Quyết không cho và lấy 1 con dao nhọn (dao gọt hoa quả) để đâm con chó. Đúng lúc đó, bà Cân cầm que tre đập vào lưng con trai mình để can ngăn. Bị mẹ đánh và sẵn trong người đang có rượu, Quyết quay người lại cầm dao đâm vào cổ mẹ mình. Nhát đâm đã khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Quyết là đối tượng không có công ăn việc làm ổn đinh, thường đi lang thang và đã có thời gian nghiện ma túy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng tiếp tục điều tra, làm rõ. Con dao Quyết dùng để gây án và que tre bà Cận dùng để đánh Quyết