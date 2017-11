Không khởi tố tài xế xe khách không bằng lái cán chết 2 bé gái

Đầu tháng 11/2017, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ án tài xế lái xe khách gây tai nạn khiến 2 cháu nhỏ chết tại chỗ và người mẹ bị thương tật 53%.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 13/2/2017, trong lúc dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, chiếc xe máy do chị Lê Thị Kim Chung (SN 1987) điều khiển chở 2 con gái nhỏ (SN 2007 và 2015) bị xe ô tô khách 29 chỗ biển số 51B-176.41 do tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) tông.

Vụ tai nạn làm chị Chung bị thương nặng, 2 cháu gái chết tại chỗ.

Ngày 22/2/2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương kết luận, nguyên nhân vụ tai nạn là do hệ thống phanh chính xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 không đảm bảo an toàn kỹ thuật (mất phanh) khiến tài xế không giảm được tốc độ, tông nhiều ô tô, xe máy.

Tháng 11/2017, cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An công bố kết luận điều tra vụ việc nêu rõ, chị Lê Thị Kim Chung dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Tài xế Nguyễn Thái Dương không vi phạm tốc độ, không sử dụng chất kích thích khi lái xe, nhưng tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ, vi phạm vào khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

Ông Trần Thanh Giống (chủ xe, SN 1985, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ…

Nhưng trong bản Kết luận, Cơ quan điều tra TX Dĩ An cho rằng vụ việc không có dấu hiệu hình sự, nên không khởi tố vụ án.

"Xét thấy hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan), việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự”, trích bản kết luận vụ án.

Gia đình của hai cháu gái đã làm đơn cầu cứu khắp nơi, đồng thời chia sẻ nổi đau của gia đình trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, động viên từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ, phản đối quyết định không khởi tố vụ án./.