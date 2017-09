Lý do nguyên kế toán trưởng PVN khai “tuốt tuồn tuột” nhận tiền khủng

Sáng nay (7/9), phiên tòa xét xử Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần xét hỏi. Đáng chú ý phiên tòa nóng với phần khai nhận của nguyên kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh về việc nhận 20 tỉ từ Nguyễn Xuân Sơn. (ảnh: Việt Đức) Khi Tòa hỏi bị can Ninh Văn Quỳnh, về số lần Sơn đưa tiền, bị can cho biết, sau khi Sơn về Phó TGĐ PVN, có một số lần Sơn đưa tiền cho bị can. Có hai lần Thắng (Nguyễn Xuân Thắng – em họ của Nguyễn Xuân Sơn) xách lên phòng, như lời khai của Thắng. Số tiền tôi kiểm tra mỗi lần là 2 tỉ". (ảnh: Việt Đức) Nguyễn Xuân Thắng cũng thừa nhận hai lần đưa tiền cho Quỳnh, mỗi lần là 5 tỉ. Bị cáo sau đó xách hộ bị can Quỳnh xuống phòng làm việc. Tuy nhiên, bị can Quỳnh chỉ thừa nhận hai lần nhận tiền, mỗi lần 2 tỉ. (ảnh: Việt Đức) Khi Tòa hỏi "Tổng số tiền bị can đã nhận từ Sơn là bao nhiêu?, “Từ 2009 đến 12/2013, bị can nhận khoảng 20 tỉ. Tôi chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân tôi”, bị can Quỳnh khai. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) HĐXX chất vấn, Sơn khai số tiền chi cho PVN đối ngoại, bị can lại sử dụng cá nhân hết. Nếu vậy, Nguyễn Xuân Sơn có thường xuyên chuyển tiền cho không?. (Ảnh: Nhật Anh) Trả lời thẩm vấn, bị can Quỳnh khai, Sơn không nói số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng hay gì. Tất nhiên số tiền đó là phi pháp. Ninh Văn Quỳnh khai mua căn hộ ở TP.HCM 3 tỉ, mua xe ô tô khoảng 800 triệu, cho hai con đi du học khoảng 4,5 tỉ, tiền mặt và sổ tiết kiệm hơn 9 tỉ cơ quan điều tra đang thu giữ, một số khác đầu tư mua cổ phiếu. Ninh Văn Quỳnh tiếp tục khẳng định số tiền 20 tỉ phần lớn sử dụng cho mục đích cá nhân, một phần nhỏ sử dụng chi cho ban kế toán đi nghỉ mát, số tiền khoảng 1,2- 1,5 tỉ. “Tôi đã có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xin được khắc phục hậu quả”, bị can cho biết. Trong ảnh: Trong ảnh ông Ninh Văn Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN (Ảnh: Internet) Khi Chủ tọa đặt câu hỏi: Các phiên tòa trước và lần này (trước khi bị bắt), bị can đều không khai như vậy. Sao giờ ông lại khai lại, có bị áp lực gì không?. Cựu kế toán trưởng trả lời: Áp lực thì không. Khi tôi bị đọc lệnh bắt về hành vi làm trái, cơ quan điều tra cho phép tôi khai thực chất việc gì đã xảy ra. Tôi không có cách nào khác là khai đúng sự thật. Ông Quỳnh (đứng giữa) trong ảnh (Ảnh: Năng lượng Việt Nam) Về lời khai của Sơn, bị can Quỳnh cho rằng, lời khai của Sơn mang tính cá nhân, nhưng lại nhân danh PVN. Nguyễn Xuân Sơn khai như vậy cố tình đổ lỗi cho bị can. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh (đứng giữa) (ảnh: KT)

