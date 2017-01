Mang 2 lệnh truy nã, trốn gần 20 năm vẫn không thoát

Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước Trần Đình Chung (SN 1965, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An), là phụ xe tuyến Quế Phong – Vinh. Khi được một đối tượng gợi ý vận chuyển thuê ma túy từ huyện vùng biên này về TP Vinh với món tiền lớn, Chung không ngần ngại nhận lời. Chung giấu 25kg thuốc phiện trà trộn vào số hàng hóa trên xe để về xuôi.

Sau gần 20 lẩn trốn với 2 lệnh truy nã, Chung vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Sau khi “bốc hơi” khỏi Nghệ An, Chung vào Hà Tĩnh, tiếp tục hành nghề phụ xe, kiêm vận chuyển ma túy. Năm 1998, vỏ bọc của Chung bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bóc mẽ một lần nữa. Tuy nhiên, lần này Chung vẫn nhanh chân trốn khỏi hiện trường không để lại dấu vết. Năm 1998, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã Trần Đình Chung về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trốn lệnh truy nã thứ 2, Trần Đình Chung vào tận Phú Quốc ẩn náu, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Khoảng 9 năm sau, thấy tình hình yên ổn, Chung ngược lên Cần Thơ, xin vào phụ hồ cho một tốp công nhân xây dựng với cái tên Trần Văn Dung. Tại đây, Chung đã thực sự thay đổi số phận của mình sống dưới 1 cái tên hoàn toàn khác, rồi Chung lặng lẽ đón vợ con vào.

Với cái tên Trần Văn Dung, Chung nhập được hộ khẩu vào phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Kẻ mang hai lệnh truy nã thường ngày vẫn đóng vai một người phụ xây hiền lành, chăm chỉ, không ai có thể ngờ đây là đối tượng bị công an truy nã gắt gao.

Mặc dù không có manh mối nào về đối tượng, nhưng các trinh sát thuộc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An vẫn kiên trì lần tìm từ những manh mối nhỏ nhất. Quyết không để đối tượng lọt lưới pháp luật.

“Đối tượng đã trốn quá lâu, hình dạng bên ngoài có thể đã thay đổi trong khi anh em chưa ai từng tiếp xúc để có thể nhận dạng”, Trung tá Vũ Quốc Bảo – Đội trưởng Đội truy bắt số 3, PC52 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Từ nguồn tin cơ sở cung cấp, tại Cần Thơ, người thợ xây Trần Văn Dung có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng truy nã Trần Đình Chung. Các trinh sát PC52 lập tức lên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhận định Dung chính là Chung mặc dù hình dáng bên ngoài đã thay đổi rất nhiều.

Sáng 23/12/2016, sau khi vợ con ra khỏi nhà một lúc lâu, Chung xuất hiện cầm xô sơn tiến ra cổng để sơn lại hàng rào, chuẩn bị đón Tết. Lập tức các trinh sát tiếp cận bắt giữ đối tượng.

Lúc này với khuôn mặt bình thản, đối tượng trả lời: “Các ông nhầm rồi, tôi là Dung, không phải Chung”. Thế nhưng khi lực lượng chức năng đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh nhân thân tên tội phạm mang hai lệnh truy nã đã được thay tên, đổi phận, Chung đã phải tra tay vào còng số 8./.