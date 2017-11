“Mánh khóe” huy động 55 tỷ đồng của nữ cán bộ huyện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa bắt tạm giam đối với bà Đào Thị Quy, Kế toán khối Đoàn thể kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp, để làm rõ việc vay nợ hơn 55 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ.

Huyện ủy Sốp Cộp nơi Đào Thị Quy công tác (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sốp Cộp, từ ngày 5/9 đến nay, trên địa bàn huyện nổi lên dư luận liên quan đến việc bà Đào Thị Quy, kế toán Khối Đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã huy động số tiền lớn của một số cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp với mức lãi suất cao, đến nay không có khả năng thanh toán.

Theo báo cáo của Công an huyện Sốp Cộp, ngày 6/9, bà Đào Thị Quy đã đến Công an huyện trình bày về việc trước đó có vay nợ với số tiền lớn và hiện nay không có khả năng trả. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến nay, bà Quy đã vay tiền của 18 người trên địa bàn hai huyện Sông Mã và Sốp Cộp. Trong đó, trực tiếp vay tiền mặt của 17 người, mượn 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền, số tiền vay nhiều nhất là 14 tỷ đồng, ít nhất là 200 triệu đồng, tổng số tiền hiện nay đang nợ trên 55,8 tỷ đồng. Bà Quy vay và sử dụng số tiền trên để trả các khoản nợ cá nhân từ trước, đồng thời cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, đảo nợ giữa người này với người khác, sử dụng vào việc kinh doanh cầm đồ tại nhà, chơi lô đề.

Đến ngày 13/9, Công an huyện Sốp Cộp đã tiếp nhận 2 đơn đề nghị của bà Phạm Thị Miên (SN 1976, trú tại bản Hua Mường, xã Sốp Cộp) về việc cho bà Quy vay 400 triệu đồng và bà Phạm Thị Thủy (SN 1975, trú tại bản Hua Mường, xã Sốp Cộp) về việc cho bà Quy mượn 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền đến nay chưa trả.

Ngày 13/10, Huyện ủy Sốp Cộp đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đào Thị Quy để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đào Thị Quy.

Trong ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành công bố các quyết định trên và bắt giữ bà Đào Thị Quy ngay tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Ngày 22/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sốp Cộp đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Đào Thị Quy và có báo cáo gửi Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.