Mâu thuẫn, nam thanh niên dùng kéo đâm chết đồng nghiệp

Ngày 20/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, quê ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 93 BLHS.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tuấn và anh Đinh Văn Thới đều là thợ mộc làm thuê tại xưởng mộc của anh Nguyễn Đức H. (xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội). Quá trình làm việc tại đây, giữa Tuấn và anh Thới nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi.

Chiều 13/12/2015, trong lúc làm việc, giữa anh Thới và Tuấn có xích mích dẫn đến việc anh Thới cầm búa đuổi đánh Tuấn nhưng mọi người ở xưởng mộc can ngăn nên không xảy ra ẩu đả.

Đến 20h30 tối 13/12/2015, Tuấn ngồi uống rượu với 3 người bạn cùng làm tại xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội gồm Vũ Hướng, Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Tiến Dũng (cùng trú tại Thạch Thất, Hà Nội). Trong lúc ngồi uống rượu, Tuấn nói sẽ nghỉ việc tại xưởng vì hay xích mích với anh Thới, bị anh này bắt nạt. Lúc này, Dũng, Hướng, Đức khuyên Tuấn ở lại cùng làm, có gì nói với anh Huấn (chủ xưởng mộc) để giải quyết.

21h05, Tuấn cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke, uống bia tại Dị Nậu. Đến 22h30 anh Dũng xin phép về trước, Tuấn cùng anh Hướng và Đức tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke, uống bia tại Thị Trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Hát đến khoảng 2h sáng 14/12/2015, anh Thới đi chơi về xưởng không có chìa khóa mở cổng nên gọi cho Tuấn nói: "Ông mang chìa khóa đi đâu?". Lúc này, Tuấn bức xúc vì Thới hay gây chuyện, nhỏ tuổi hơn mà xưng hô không đúng nên đáp lại "Tao đang đi chơi, tý tao về tao đập...", sau đó Thới đáp trả "ông thích thì tý nữa về đây".

Đến 2h30 sáng cùng ngày, sau khi hát xong, do Tuấn không biết đường nên anh Đức và Hướng cùng đưa Tuấn về. Khi về đến gần xưởng mộc thì anh Đức và Hướng đi một xe về còn Tuấn đi xe máy về xưởng mộc một mình. Do khi uống rượu và hát karaoke, Tuấn say đánh rơi chìa khóa mở cửa xưởng mộc nên anh ta để xe máy trước cổng rồi đi vòng sang nhà hàng xóm để trèo qua tường vào theo lối sau.

Khoảng 3h30, Tuấn nghĩ lại chuyện cũ, thấy bức xúc nên đã vớ lấy chiếc kéo trong xưởng mộc tìm đến nơi anh Thới và anh Linh (bạn làm cùng) đang nằm ngủ trên giường, Tuấn liền đâm vào sườn Thới. Bị đâm bất ngờ, anh Thới kháng cự nhưng tiếp tục bị đâm liên tiếp.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Tuấn bỏ trốn.

Trong lúc tẩu thoát, Tuấn đánh rơi chiếc kéo là hung khí gây án ở chân tường của xưởng mộc.

Nghe tiếng kêu cứu từ anh Thới, người làm trong xưởng mộc chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong và trình báo lên cơ quan công an.

Đến 5h30 sáng cùng ngày, Tuấn bị bắt khi đang bỏ trốn tại khu vực xã Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội).

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tuấn thành khẩn, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 18 năm tù giam về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 93 BLHS.

Đồng thời, Tuấn cũng có trách nhiệm bồi thường 112 triệu đồng (tiền ma chay, trợ cấp một phần cho hai con bị hại đến khi đủ 18 tuổi)./. Khởi tố 4 bị can trong vụ giết người tại vũ trường ở Cần Thơ Đăng lấy gậy chơi bóng chày, Việt lấy tuýp sắt đánh liên tục vào đầu và người làm Sáng gục tại chỗ, bất tỉnh phải đi cấp cứu và tử vong sau đó. Sát hại bé gái 11 tuổi, nam thanh niên khiếm thính lĩnh án 18 năm tù Nhớ việc cô bé 11 tuổi ném cát vào mình, cơn tức giận nổi lên, Cường dùng gạch đánh vào vùng đầu khiến bé tử vong. “Phi công trẻ” sát hại người tình bị bắt như thế nào? Bị từ chối tình cảm, Tú sát hại người tình hơn 7 tuổi sau đó cắt gân tay nạn nhân để tạo hiện trường vụ tự sát nhằm đánh lạc hướng cảnh sát điều tra.