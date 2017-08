Nghi can cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng bị bệnh tâm thần nhiều năm

Báo Tiền Phong dẫn lời Thượng tá Trần Phương Đông - Phó trưởng Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết nghi can cướp tiệm vàng Thành Lợi là Hoàng Thanh Khoa (39 tuổi, ngụ ấp Châu Thành) là người bị mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm qua và sống lang thang ngoài đường. Trong ảnh: Khoa lấy dây chuyền ra đếm từng sợi sau khi đập vỡ tủ trưng bày nữ trang của tiệm vàng. (Ảnh bạn đọc cung cấp. Nguồn: Zing) Trên Dân Trí cho biết, qua điều tra của Công an huyện Trần Đề, đầu giờ chiều 28/8, trước khi cướp tiệm vàng Thành Lợi (thị trấn Lịch Hội Thượng), đối tượng Khoa cầm 2 con dao đi vào tiệm vàng Tuấn Kiệt (cùng ở thị trấn Lịch Hội Thượng) vừa ngậm thuốc lá vừa nói nhảm rồi dùng dao chém mạnh vào tủ trưng bày vàng trước mặt nhiều người nhưng không vỡ. Sau đó, chủ tiệm đã đuổi Khoa đi. (Ảnh: Zing) Khoảng 5 phút sau, Khoa xuất hiện trước tiệm vàng Thành Lợi. Lúc này, không nói lời nào, Khoa bước đến tủ vàng và chĩa dao mổ lợn về phía vợ chồng chủ tiệm, rồi vung dao chém mạnh khiến tủ kính bị vỡ, lấy 13 sợi dây chuyền các loại bỏ vào túi. (Ảnh: Zing) Nghe tiếng mọi người trong tiệm vàng tri hô, người dân xung quanh điện thoại báo Công an. Khi Khoa vừa bỏ chạy thì lực lượng Công an ập đến bắt quả tang cùng tang vật. Theo người dân chợ Lịch Hội Thượng, gia đình Khoa thuộc diện khó khăn. Nghi can hàng ngày bán vé số, thường xuyên uống rượu và thần kinh không được bình thường. Trong ảnh: Thị trấn Lịch Hội Thượng (màu đỏ) ở Sóc Trăng. (Ảnh: Google Maps/Zing) Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: CAND) Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh: Tiền Phong)../.

