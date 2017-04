Nghi vấn người đàn ông bị chém khi đang chở con gái: Bắt kẻ chủ mưu

Ngày 19/4, thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thông tin, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên đường Mạc Thị Bưởi (thành phố Nam Định).

Nghi can Linh trọc, kẻ được xác định là chủ mưu và trực tiếp chém chết anh H.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi gây án, nhóm đối tượng trên lên kế hoạch bỏ trốn khỏi địa bàn cư trú, đồng thời tỏa đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước hòng trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, với biện pháp nghiệp vụ nhanh nhạy, thông tin chắc chắn, cơ quan công an đã tóm gọn các đối tượng.

Thiếu tướng Sinh cho biết thêm: “Công tác điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do các đối tượng gây án ở các tỉnh khác nhau. Thế nhưng, dù đã cố tình lẩn trốn, các đối tượng vẫn bị cơ quan công an bắt giữ".

Trong các nghi can đã bị bắt, đối tượng Linh (quê Ninh Bình) được cho là người chủ mưu và trực tiếp chém anh L. V. H. (SN 1986, trú tại Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định).

Trước đó, khoảng 21h30 (ngày 6/4), anh H đang chở con gái (20 tháng tuổi) từ đường Mạc Thị Bưởi (Nam Định) về nhà thì bị chém vào người gây tử vong.

Trong 5 đối tượng chém anh H, người dân nhận ra 1 người tên Linh (biệt danh Linh trọc – quê Ninh Bình)./.