Người dân phá gần 7.000m2 cây mì để truy bắt kẻ bắn chết nữ sinh

Ngày 28/8, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Vườn mì sắp thu hoạch nhưng ông Mạnh tình nguyện phá để truy bắt hung thủ bắn chết nữ sinh.

Theo đó, Giám đốc Công an đã tặng giấy khen và tiền thưởng kèm theo cho 2 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh; Công an xã Bình Sơn,(huyện Long Thành) và hai người dân là ông Đoàn Đắc Mạnh, Phạm Quốc Bình (đều ngụ tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành).

Đây là những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành) do đối tượng Trần Trung Thực đã dùng súng bắn tử vong em Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi) và vụ giết người cướp tài sản do Võ Văn Hoàng (20 tuổi, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) giết chủ tiệm cầm đồ.

Như tin đã đưa, chiều ngày 11/8, Thực đã dùng súng bắn em Lê Hương Thảo Linh (17 tuổi) tử vong sau đó lẩn trốn trong rẫy mì gần khu vực gây án. Xác định đối tượng rất manh động và sử dụng vũ khí nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Mạnh tình nguyện cho máy cày san ủi gần 7.000 m2 rẫy trồng mì gần đến kỳ thu hoạch và ông Phạm Quốc Bình đã dũng cảm lái máy cày để giúp lực lượng truy bắt khép chặt vòng, không cho hung thủ trốn thoát. Sau gần 5 tiếng đồng hồ bao vây, truy lùng, lực lượng truy bắt đã phát hiện đối tượng Thực dùng súng tự sát.

Sáng 28/8, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen và thưởng đột xuất với tổng số tiền 20 triệu đồng cho 4 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh); Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Long Thọ (thuộc huyện Nhơn Trạch) có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ Gia Hân (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, ngày 9/8, bà Nguyễn Thị Nhung (chủ tiệm cầm đồ) đã bị Võ Văn Hoàng sát hại, cướp đi 1 xe gắn máy và số tiền hơn 50 triệu đồng./.

