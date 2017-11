Nhìn lại vụ án Trịnh Xuân Thanh sắp đưa ra xét xử trước Tết âm lịch

Tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được tổ chức ngày 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Phải đưa ra xét xử công khai, công minh vụ án Trịnh Xuân Thanh với tội danh là tham ô và cố ý làm trái. Tập trung làm cho bằng được và sẽ cố gắng đưa ra xét xử chậm nhất là trước tết Âm lịch, theo quy trình vừa tôn trọng đúng luật pháp, nhưng vừa phải tích cực, quyết liệt hơn theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra”. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ảnh: Xuân Dần) Trong gần 2 năm qua, vụ án Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngày 31/7 vừa qua, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Trịnh Xuân Thanh đầu thú đã khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế (ảnh: KT) Vụ việc bắt đầu từ xe Lexus 570 do Trịnh Xuân Thanh sử dụng gắn biển xanh gây chú ý trong dư luận. Ngày 31/5/2016, báo chí đăng tải thông tin xe Lexus trị giá 5,7 tỷ gắn biển số xanh 95A-0699 chạy trên đường phố Cần Thơ. Đây là chiếc ô tô của Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (ảnh: VNN) Ngày 14/6/2016, trong công văn số 179 gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an; Tỉnh uỷ Hậu Giang thừa nhận “việc cấp tạm biển số xanh 95A-0669 là chưa đúng quy định”. Tỉnh uỷ Hậu Giang đã kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc làm này. (Trong ảnh: Chiếc Lexus ban đầu được Công an TP Hà Nội cấp biển trắng. Ảnh Internet) Ngày 15/6/2016, ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chính thức gửi đơn xin đến Tỉnh uỷ, UBND, HĐND Hậu Giang xin không tham gia tái cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh này trong kỳ họp thứ nhất HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc vào ngày 16/6.(ảnh: Lao động) Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết nhất trí không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh thời làm Chủ tịch HĐQT PVC). Sau đó, vào tháng 7/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh. (Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức) Ngày 3/8/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn bản số 1578 về việc chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng giai đoạn 2011 - 2013 tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), báo cáo Tổng Bí thư và Thủ tướng. (Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh trong lần đón nhận Huân chương lao động tại PVC) Ngày 6-8/9/2016, tại kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. (Trong ảnh: Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức). Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam; ngày 16/9/2016 ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Ngày 16/9/2016, sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng GĐ công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Đào Duy Phong- nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do), Lê Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Tổng GĐ kiêm Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Thái Kiều Hương - Phó Tổng GĐ công ty cổ phần đầu tư Vietsan về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm (ảnh: VNN) Chiều 15/3/2017, trong bản án tuyên với các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan nên đã công bố quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh bị toà án truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tham ô tài sản. Ngày 31/7/2017, Bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức". "Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật"- Trịnh Xuân Thanh viết trong đơn xin đầu thú./.

