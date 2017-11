Nhờ nhổ tóc sâu, bác họ nhiều lần giở trò đồi bại với cháu gái

Ngày 16/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Minh Tiến (SN 1962, trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm b, e; khoản 2 Điều 142 BLHS 2015.

Đối tượng Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Tiến và cháu N. (SN 2002) đều ở thôn Cao Quang, thường ngày hay chăn trâu cùng nhau tại khu vực cánh đồng Chùa Quãng. Tiến có quan hệ họ hàng xa với cháu N..

Mỗi lúc cùng đi chăn trâu, Tiến hay nhờ cháu N. nhổ tóc sâu rồi dở trò đồi bại với cháu N.

Khoảng 17h30 chiều 17/3/2016, trong lúc chăn trâu, Tiến nói với cháu họ: “Tối đến nhà bác trả tiền nhổ tóc sâu”, cháu N. vui vẻ đồng ý.

Đến 19h30 phút cùng ngày, thấy N. đi đến một mình, Tiến đưa cháu bé vào cổng nhà rồi dở trò đồi bại.

Bị cháu bé phản ứng, Tiến nói: “Tao cấm mày được kêu”.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tiến đưa cho cháu N. 20.000 đồng cùng lời lẽ hăm dọa: “Về không được kể cho ai, kể là chết”.

Do sợ hãi và lo lắng ảnh hưởng đến người thân nên N. đã im lặng nín chịu.

Tính từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, Tiến đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. khoảng 10 lần.

Cuối tháng 9/2016, thấy con có nhiều thay đổi không bình thường về tâm sinh lý nên mẹ cháu N. đưa con đi khám thì được thông báo về cái thai 35 tuần tuổi trong bụng con gái. Sau đó do được gia đình khuyên bảo nên cháu N. đã kể lại sự việc cho bố mẹ nghe và viết đơn trình báo tới cơ quan điều tra.

Kết quả giám định AND của Viện khoa học hình sự Bộ công an xác định Hoàng Minh Tiến chính là bố đẻ của đứa con do N. sinh ra.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Minh Tiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nêu trên của Hoàng Minh Tiến đã phạm vào tội "Hiếp dâm trẻ em".

HĐXX của TAND Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tuyên phạt Hoàng Minh Tiến 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố./.