Những điểm đáng chú ý trong ngày thứ 2 xét xử hoa hậu Phương Nga

Trong ngày thứ 2 tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, bạn thân của Nga) về cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, doanh nhân ở quận 3), Phương Nga tiếp tục đề nghị tòa được giữ quyền im lặng. Lý giải cho sự im lặng này, Hoa hậu cho rằng luật sư khi tham gia vụ án đã có quan điểm đánh giá về vụ án. Vì vậy, việc Nga tiếp tục giữ quyền im lặng là để luật sư đánh giá vụ việc một cách khách quan. Trong ảnh, Phương Nga được dẫn giải đến tòa ngày 23/6 (Ảnh: Huy Sơn) Bị cáo Nguyễn Đức Thuỳ Dung được toà hỏi về các lần nhận tiền trong tài khoản từ ông Cao Toàn Mỹ, do Hoa hậu Phương Nga chỉ định nhờ nhận hộ. Dung khai sau đó đã chuyển toàn bộ số tiền cho Phương Nga. Bị cáo Thuỳ Dung khẳng định những lời khai trước đó của mình trước cơ quan điều tra là đúng sự thật. Trong ảnh, Nguyễn Đức Thùy Dung, bạn thân của Hoa hậu Phương Nga, được dẫn giải lên tòa (Ảnh: Huy Sơn) Không chỉ giữ quyền im lặng với HĐXX mà Phương Nga còn im lặng với cả luật sư của mình. Luật sư Phạm Công Hùng, người bào chữa cho Phương Nga, trong phần thẩm vấn có đề nghị cô trả lời một vài câu hỏi nhưng Phương Nga chỉ cảm ơn luật sư đã bào chữa miễn phí cho mình. Vì vậy, luật sư Phạm Công Hùng đã công bố nhiều bút lục là lời khai của Hoa hậu Phương Nga nhưng không được đưa vào cáo trạng. (Ảnh: Huy Sơn) Một trong những tình tiết mới mà Luật sư Phạm Công Hùng cung cấp tại phiên tòa là bản ghi lời khai của ông Cao Toàn Mỹ (được ghi ngày 9/9/2014) và bị cáo Trương Hồ Phương Nga (ghi ngày 29/9/2014). Luật sư Hùng nói rằng cảm quan của ông thì hai bản khai giống nhau gần như cả dấu chấm, dấu phẩy, chỉ khác nhau ở đại từ nhân xưng tôi (Mỹ) và tôi (Nga). Nội dung bản khai này nói về quan hệ của hai người và việc mua bán nhà. Thậm chí, trong bản ghi lời khai của bị cáo Nga còn có chỗ ghi "tôi (Mỹ)". Luật sư Hùng cho rằng có dấu hiệu của việc sao chụp lời khai của Cao Toàn Mỹ để đưa vào bản khai của bị cáo Nga. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Do Phương Nga vẫn từ chối trả lời, tiếp tục "giữ quyền im lặng", VKS nói rằng sẽ căn cứ vào lời khai của cô tại cơ quan điều tra. Lúc đó Nga khẳng định chỉ là bạn của Mỹ, thừa nhận 16,5 tỷ đồng là tiền nhờ mua nhà... Tuy nhiên, Nga đã phản cung và nói rằng "lời khai trước thời điểm bị cáo bị bắt là không đúng. Tôi khai theo chị Phương (Nguyễn Mai Phương)". Tương tự, khi được hỏi, bị cáo Dung cho rằng lời khai của mình với điều tra viên là "bị Mai Phương hướng dẫn và bị ép buộc". (Ảnh: Zing) Các luật sư của Phương Nga đã phản đối việc VKS công bố lời khai của bà Nguyễn Mai Phương, trong đó phủ nhận đã hướng dẫn 2 bị cáo. Bà Phương còn cho biết Nga còn có quan hệ với người đàn ông tên Minh (40 tuổi, đã có gia đình). Khi ông này phát hiện Nga có tình cảm với bạn của mình, đã vờ hợp tác làm ăn để lấy của Nga 5 tỷ đồng mua nhà... (Ảnh: Huy Sơn) Trả lời thẩm vấn của tòa và các luật sư những nội dung liên quan đến việc mua bán nhà, thời điểm ký thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc mua nhà cũng như thời điểm giao tiền và việc ông Mỹ đi tố cáo, ông Mỹ khẳng định việc giao tiền cho Phương Nga đến cuối năm 2013 thì hoàn tất.(Ảnh: VnExpress) Tháng 4/2014, ông Mỹ có đơn tố cáo đầu tiên đến công an. Đến tháng 8/2014 ông Mỹ có đơn tố cáo thứ 2. Ông Nguyễn Văn Yên (nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan) khẳng định việc làm giả giấy tờ này được Phương Nga và Nguyễn Mai Phương nhờ. Việc viết giấy nhận đặt cọc mua nhà (giả) do ông thực hiện vào năm 2015.(Ảnh: Tuổi Trẻ) Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc trước khi tố cáo có biết đến những giấy tờ giả không, ông Mỹ nói chỉ được biết khi làm việc với cơ quan điều tra. Ông Mỹ cũng khai việc mua bán ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi (được Phương Nga dụ là giá thị trường khoảng 21 tỉ nhưng Nga mua được với giá 16,5 tỉ) Mỹ có xem giấy tờ photo của căn nhà. Tuy nhiên Mỹ không nhớ chính xác về kích thước mà chỉ ước chừng. (Ảnh: Zing) Sau phần thẩm vấn với ông Nguyễn Văn Yên và Cao Toàn Mỹ, chủ tọa phiên tòa nêu rõ các giấy tờ giả mạo việc mua bán nhà này được thực hiện sau khi có đơn tố cáo của người bị hại với cơ quan điều tra. (Ảnh: VnExpress) Trước đó, trả lời thẩm vấn của tòa về mối quan hệ với Phương Nga, ông Mỹ khai do Phương Nga nói tiếng Anh tốt nên công ty của ông có mời cô tham gia một sự kiện tổ chức tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Một vài lần ông Mỹ và Phương Nga tình cờ đi nước ngoài cùng nhau; trong đó có 1 lần Phương Nga mời ông Mỹ đi Liên bang Nga ra mắt một bộ phim. Ông Mỹ cũng giải trình về một số hoá đơn, giấy hẹn, giấy đặt hàng… do cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà riêng Hoa hậu Phương Nga. Ông Mỹ khai, trong các chuyến đi cùng nhau ở trong nước và ngoài nước, có nhiều chuyến có bạn trai của Hoa hậu Phương Nga đi cùng, có ở chung khách sạn, nhưng không ở cùng phòng. Ông Mỹ khai không thanh toán chi phí các chuyến đi tổ chức sự kiện này cho Phương Nga.(Ảnh: Zing) Để giữ gìn sức khỏe cho các bị cáo do phiên tòa có thể diễn ra trong nhiều ngày, chiều 23/6, tòa nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày 26/6. Các bị cáo được đưa ra xe về trại giam.

