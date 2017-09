Những tình tiết “nóng” không thể bỏ qua trong xét xử đại án Oceanbank

1. Một tình tiết được chú ý trong phiên xét xử đại án Oceanbank hôm 9/9 là bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đã chi khoảng gần 19 tỷ đồng cho các cá nhân tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thu (ảnh: zing.vn) Thu kha, giai đoạn 1/2011 khi lên giữ chức TGĐ Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho 3 khách hàng VIP, cụ thể là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ Ngân hàng Oceanbank đến toà hôm 9/9. (ảnh: zing.vn) Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng (ảnh: Infonet) Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu -1 tỷ đồng. Với TGĐ Đinh Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu. “Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần” (ảnh:Việt Đức) Trước lời tố của cựu TGĐ Oceanbank, Chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến Tòa để đối chất (ảnh: Việt Đức) Tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank hôm nay (11/9), 4 "sếp" Hóa lọc dầu Bình Sơn đồng loạt phản ứng trước lời tố nhận tiền "khủng" của nữ cựu TGĐ Oceanbank. Trong ảnh: Các lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn có mặt tại tòa sáng nay, 11/9 (ảnh: Thanh niên) 2. Trong phiên Tòa ngày 8/9, HĐXX vụ án Oceanbank dành thời gian để các luật sư thẩm vấn các bị cáo. Trong ảnh: Thẩm phán Trương Việt Toàn (thứ hai từ trái sang). Bên trái ông là Chủ tọa Trần Nam Hà. (ảnh: infonet) Trong phần thẩm vấn các bị cáo, HĐXX đã đề nghị triệu tập gấp ông Trần Thanh Quang, Phó TGĐ Oceanbank: bà Trần Thị Kim Chi, Phó GĐ Chi nhánh Hải Phòng và Lê Thị Thoa, phó GĐ chi nhánh Hà Nội…. (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án). Tòa cũng yêu cầu triệu tập ngay đại diện của Vietsovpetro. Trong ảnh: Phiên xử đại án Oceanbank (ảnh: vietnamnet) Liên quan tới Vietsovpetro, tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại Tòa (ảnh: Việt Đức) Theo lời khai của Sơn, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn khai trước Tòa (ảnh: KT) 3. Ngay trong những ngày xét xử đại án Oceanbank, một loạt lãnh đạo và cựu lãnh đạo của PVN bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi gây thiệt hại 800 tỉ góp vốn tại OceanBank. (ảnh: KT) Cụ thể, ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh tại phiên xét xử ngày 2/3/2017. (ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an) Trong số 5 bị can này, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng của PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc của PVN được Nguyễn Xuân Sơn nhắc đến nhiều với tư cách là người nhận tiền chi đối ngoại cho lãnh đạo PVN. Khi ông Quỳnh giữ chức kế toán trưởng PVN cũng là thời điểm Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng giám đốc OceanBank. (Ảnh: Ông Quỳnh lúc đương chức) Hồ sơ vụ án cho thấy trong số tiền hàng trăm tỉ đồng mà OceanBank chi lãi ngoài, Sơn đã đưa phần lớn cho ông Quỳnh. Trong ảnh: Việt Đức 4. Trong phiên Tòa lần trước (tháng 2 và 3/2017), chỉ có một bị cáo là Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank có đơn xin vắng mặt vì bệnh hiểm nghèo, thì tại phiên tòa lần này có đến 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong ảnh: Bị cáo Hứa Thị Phấn (ảnh: VNE) 3 bị cáo vắng mặt là Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám dốc Khối kế toán và giao dịch trong nước của OceanBank và bị cáo Nguyễn Viết Hiền, nguyên Giám đốc OceanBank - Phòng giao dịch Âu Cơ. (ảnh: zing.vn) Bị cáo Phấn mất đến 93% sức khỏe đang phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo Hiền cũng nêu lý do bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị, còn bị cáo Thùy Dương mới sinh con. (ảnh: Dân Trí) 5. Ở phiên Tòa lần trước, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank luôn đưa ra lý lẽ phủ nhận những hành vi cáo trạng đã truy tố thì tại phiên tòa sơ thẩm lần này bị cáo lại khai "tuốt tuồn tuột". (Ảnh: Vietnamnet). Trong phiên tòa ngày 30/8, khác với những lời phủ nhận cầm hàng trăm tỷ đồng như ở phiên tòa sơ thẩm mở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017, lần này cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận đã cầm hàng trăm tỷ đồng. (ảnh: vietnamnet) Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, việc nhận tiền hàng trăm tỷ đồng là nhằm chi chăm sóc khách hàng chứ không phải đút túi riêng. (ảnh: Việt Đức) Số tiền khoảng 300 tỷ đồng (69 tỷ đồng nhận từ Công ty BSC của Hà Văn Thắm và hơn 246 tỷ đồng nhận từ Oceanbank thông qua Nguyễn Xuân Thắm – em họ của Nguyễn Xuân Sơn), bị cáo cho biết chi trực tiếp cho một số khách hàng, chi lễ tết… (ảnh: zing.vn) Trong phiên tòa ngày 1/9, Nguyễn Xuân Sơn khai Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa. (ảnh: Kiến thức) Mỗi lần khoảng 10.000USD-20.000USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng (ảnh: zing.vn) Nguyễn Xuân Sơn cho biết mình không nhớ rõ chi tiết việc chi tiền vì sự việc cũng đã quá lâu. Bị cáo không lấy tiền của ngân hàng mà bị cáo chỉ lấy tiền của Hà Văn Thắm chuyển cho.(ảnh: Việt Đức)

