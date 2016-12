Nữ đại gia lừa đảo chiếm đoạt số tiền “khủng” của gần 500 người

Ngày 27/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Thảo (SN 1957, trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Nữ đại gia” phố núi bị bắt giữ khi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng, 80 lượng vàng, 10.000 USD.

Qua quá trình điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2016, Nguyễn Thị Thảo đã có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương với tổng số tài sản hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1,2 yến kim loại màu vàng, bạc; 8 chiếc xe máy và một ít tiền ngoại tệ. Hiện số tài sản này đã được niêm phong theo quy định của pháp luật.

Được mệnh danh là "đại gia" ở huyện Con Cuông, từ đầu năm 1980, Nguyễn Thị Thảo nổi tiếng với vai trò chủ một hiệu buôn bán vàng bạc và bán xe máy lớn nhất của các huyện miền núi trên quốc lộ 7A. Thực chất, “nữ đại gia” này là một mắt xích quan trọng trong đường dây "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Với chiêu trò huy động vốn với lãi suất cao, Thảo đã chiếm được lòng tin của nhiều người gửi tiền cho mình. Chỉ khi bà Thảo bị bắt giữ mọi việc mới vỡ lở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.