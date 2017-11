Ông già 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu than đau đầu, tức ngực khi hầu Tòa

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho hay, sáng 17/11, TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội dâm ô trẻ em. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Tại tòa, bị cáo Thủy cho biết sức khỏe không tốt, đau đầu và tức ngực. Tòa cho hay ông Thủy có thể ngồi và tòa cũng đã bố trí lực lượng y tế trực phía ngoài. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa ngày 17/11. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Theo cáo trạng, ngày 11/7/2016, Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ đơn tố cáo của bà Th. (chung cư Lakeside B) tố cáo bị cáo Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.N.Th (SN 2009) - con gái của bà. (Ảnh: Vietnamnet) Làm việc với cơ quan công an, bà Th. khai không trực tiếp nhìn thấy ông Thủy có hành vi xâm hại con gái mình mà chỉ được biết theo lời kể lại của cháu. Ngoài ra bà Th. cũng tố cáo ông Thủy có hành vi xâm hại với một số cháu gái khác tại khu chung cư Lakeside. Sau khi nộp đơn tố cáo, bà Th. về nhà và phát hiện trên cửa nhà có mảnh giấy ghi: “Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày…”. Trong ảnh: Công viên cạnh chung cư Lakeside, nơi được cho các bé gái bị ông Thủy xâm hại. (Ảnh: Zing) Căn cứ bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật Hình sự, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác định chữ viết trên mảnh giấy là do ông Thủy viết ra. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và đã làm rõ được hai vụ án ông Thủy có hành vi dâm ô đối với hai cháu gái khác tại chung cư Lakeside. Trong ảnh: Vụ việc xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Google Maps. Cụ thể, khoảng 20h một ngày tháng 4/2014, hai anh em cháu D. (SN 2008) được bố đưa ra chơi ở khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên chung cư Lakeside. Trong khi cháu D. và anh trai chơi cầu trượt thì bố cháu ngồi ghế đá cách đó khoảng 30m. Lúc này, ông Thủy đi đến gần và gọi cháu D. “ra đây ông bảo” thì cháu D. chạy lại gần. Bị cáo Thủy hỏi han cháu D. và có hành vi dâm ô với cháu. Thấy vậy, anh trai cháu D. đã chạy đi gọi báo cho bố biết. Khi tới nơi bố cháu D. tra hỏi ông Thủy, ông Thủy phủ nhận cho rằng chỉ sờ má và chân, tay của cháu. (Ảnh: KT) Sau đó, cháu D. đã tố cáo hành vi của ông Thủy với bố. Lúc này bố cháu D. dùng tay tát ông Thủy rồi đến gọi bảo vệ chung cư đến giải quyết. Khi cả hai quay lại thì ông Thủy đã bỏ đi. Làm việc với công an, ông Thủy khai không quen biết cháu D., phủ nhận việc dâm ô đối với cháu. Tuy nhiên căn cứ lời khai của cháu D., và các nhân chứng, bảo vệ chung cư đủ căn cứ xác định ông Thủy thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu D. Trong ảnh: Công viên cạnh chung cư Lakeside, được cho là nơi các bé gái bị ông Thủy xâm hại (ảnh: KT) Trước đó, hồi tháng 5/2014, cháu HA. (chung cư Lakeside) ở nhà một mình. Bạn cháu tên N. đến chơi và đứng ngoài cửa sổ nói chuyện. Lúc này, ông Thủy đến đứng sau lưng cháu N. định giở trò dâm ô thì cháu N. hoảng sợ, gạt tay ông Thủy ra và bỏ chạy. Lúc này ông Thủy đến sát cửa số, đối diện với cháu HA. và giữ tay cháu, có hành vi dâm ô. Lát sau cháu N. quay lại gần nhà HA, chứng kiến ông Thủy có hành vi với bạn, cháu N. đã nói HA đóng cửa sổ lại. Trong ảnh: Sảnh chung cư Lakeside - một trong những nơi mẹ bé gái 6 tuổi tố cụ ông dâm ô với con gái mình (ảnh: Vietnamnet) Liên quan đến vụ án dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, ngày 15/3/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, giải quyết. Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có văn bản yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra và có kết luận về vụ việc. Vào tháng 8/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án khi nghi can bị chị Th. tố cáo có hành vi dâm ô với con gái mình là cháu T.N.T (sinh năm 2009). Trong ảnh: Công viên ở khu chung cư, nơi ông Thủy thường chơi với các bé gái. (ảnh: zing.vn) Quá trình điều tra, cơ quan công an đã mở rộng xác minh thêm một số trường hợp các cháu bé khác được coi từng bị nghi can trên dâm ô. trong ảnh: Khu vực cầu trượt trong chung cư Lakeside - nơi được coi ông Thủy đã có hành vi dâm ô với một cháu gái. (ảnh: Tuổi trẻ)

