Ông lão 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu:Kinh hãi thêm 3 bé là nạn nhân

Theo Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu đã chuyển kết luận điều tra vụ án "dâm ô với trẻ em" sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi). Theo kết luận điều tra, bị can này đã có hành vi dâm ô với bốn trẻ em từ 2012 đến 2014. (ảnh: Vietnamnet) Cơ quan điều tra cho biết, quá trình điều tra ông Nguyễn Khắc Thủy không chịu nhận tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được đã đủ căn cứ buộc tội đối với ông Nguyễn Khắc Thủy. Sáng 8/9, một lãnh đạo của Viện KSND TP Vũng Tàu cho biết, hiện cơ quan này đang trong giai đoạn hoàn tất cáo trạng để chuyển hồ sơ vụ án sang tòa án. Trong ảnh: Khu vực chị Th. tố cáo ông Thủy dâm ô với con gái chị (ảnh: vietnamnet) Trước đó vào tháng 7/2016, Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ vụ bà Trần Thị Thu Thủy (37 tuổi, trú chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái mình là cháu T.T.N (sinh 2009). Trong ảnh: Công viên cạnh chung cư Lakeside, nơi được cho các bé gái bị ông Thủy xâm hại. Ảnh: Zing.vn Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng kết quả cho thấy, bà Thủy không trực tiếp thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với con gái mình mà chỉ nghe con mình kể lại. Bà Thủy cho rằng có một số người biết việc khi xác minh thì không có ai chứng kiến. Do đó, cơ quan điều tra xác định, việc này chỉ có lời khai duy nhất của cháu T.T.N nhưng lời khai cũng thiếu ổn định. Trong ảnh: Vụ việc xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Google Maps. Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng kết quả cho thấy, bà Thủy không trực tiếp thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với con gái mình mà chỉ nghe con mình kể lại. Bà Thủy cho rằng có một số người biết việc khi xác minh thì không có ai chứng kiến. Do đó, cơ quan điều tra xác định, việc này chỉ có lời khai duy nhất của cháu T.T.N nhưng lời khai cũng thiếu ổn định. Cụ thể vào khoảng 2012, cháu N.A.T (sinh 2002) xuống sân chung cư Lakeside chơi thì gặp ông Thủy và ông này gọi cháu đến nói chuyện. Trong khi nói chuyện, ông này đã có hành vi dùng tay đưa vào trong quần, áo và sờ ngực, âm hộ của cháu. Vụ việc không có ai chứng kiến nhưng chiều cùng ngày cháu N.A.T đã kể lại sự việc cho bà nội mình nghe. Ngay sau đó, bà nội cháu đã gặp ông Thủy và yêu cầu ông này không được lại gần cháu bé. Chiều 19/6/2014, ông Vijay Akumar (quốc tịch Ấn Độ) có chứng kiến cảnh ông Thủy đang có hành vi đưa tay vào trong quần lót của cháu bé. Khi ông Vijay đến gần thì ông Thủy rút tay ra. Sau đó, người Ấn Độ này đã dùng điện thoại chụp lại hình cháu gái này cùng ông Thủy. Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác định cháu bé này là Đ.T.N (sinh 2009) ở nơi khác đến sân chung cư để chơi. Trong ảnh: Nơi xảy ra vụ việc. Trước đó, vào buổi tối cuối tháng 5/2014, ông Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi ôm cháu N.K.N.N (sinh 2003) khi cháu này đang đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với bạn mình là cháu T.H.A (sinh 2003) đang ở trong một căn hộ chung cư Lakeside A1...Trong ảnh: Sảnh chung cư Lakeside - một trong những nơi mẹ bé gái 6 tuổi tố cụ ông dâm ô với con gái mình (ảnh: vietnamnet) Trước đó nữa, vào tháng 4/2014, bé gái N.N.A.D (sinh năm 2004) đến khu vực cầu trượt trong khuôn viên chung cư Lakeside chơi cùng ba và anh trai. Tại đây khi ba cháu N.N.A.D ngồi cách xa con gái mình khoảng 30 mét thì ông Thủy đã gọi cháu D. đến và hỏi chuyện. Ông này vừa nói chuyện vừa đưa tay sờ mó vào người, âm hộ của cháu. Khi cháu D. dọa về mách mẹ thì ông này dừng hành vi. Lúc này, anh trai của cháu D. thấy vậy liền đến mách cho ba là anh N.V.T nghe. Anh T. tát vào mặt ông Thủy và gọi bảo vệ chung cư đến giải quyết. Trong ảnh: Công viên cạnh chung cư Lakeside, được cho là nơi các bé gái bị ông Thủy xâm hại (ảnh: KT) Như tin đã đưa, liên quan đến vụ án dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, ngày 15/3/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trực tiếp chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, giải quyết. Ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có văn bản yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra và có kết luận về vụ việc. Vào tháng 8/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án khi nghi can bị chị Trần Thị Thu Thủy tố cáo có hành vi dâm ô với con gái mình là cháu T.N.T (sinh năm 2009). Trong ảnh: Công viên ở khu chung cư, nơi ông Thủy thường chơi với các bé gái. (ảnh: zing.vn) Quá trình điều tra, cơ quan công an đã mở rộng xác minh thêm một số trường hợp các cháu bé khác được coi từng bị nghi can trên dâm ô. trong ảnh: Khu vực cầu trượt trong chung cư Lakeside - nơi được coi ông Thủy đã có hành vi dâm ô với một cháu gái. (ảnh: Tuổi trẻ)

