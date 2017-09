Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư

Trong phiên tòa ngày 7/9 xét xử đại án OceanBank, Tòa tiếp tục xét hỏi ông Ninh Văn Quỳnh – Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để làm rõ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Tron quá trình xét xử vụ án ở những ngày đầu, Nguyễn Xuân Sơn khai chỉ trong năm 2009-2010, cựu TGĐ Oceanbank đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 tỷ đến 40 tỷ đồng để ông Quỳnh đối ngoại. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai tại Tòa (ảnh: Việt Đức) Ngoài ra, bị cáo Sơn còn khai, khi không còn TGĐ Oceanbank nữa nhưng bị cáo này vẫn đều đặn đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh, từ cuối 2010 đến 2014 với số tiền khoảng 200 tỷ đồng nữa. (ảnh: Kiến thức) Tại những lần xét hỏi trước, ông Quỳnh phủ nhận lời khai của ông Sơn và khẳng định không nhận tiền từ OceanBank. Trong ảnh: Ninh Văn Quỳnh trong phiên xét xử ngày 7/9 (ảnh: Việt Đức) Tình tiết gây chú ý trong phiên tòa hôm qua (7/9), ông Quỳnh đột ngột thay đổi lời khai, nhưng chỉ khai nhận khoảng 20 tỷ đồng, không phải hàng trăm tỷ như Sơn khai. (ảnh Việt Đức) Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (em họ ông Sơn) khai tại tòa có 2 lần giúp anh mình chuyển tiền cho ông Quỳnh, mỗi lần 5 tỷ đồng đựng vào trong túi. Bị cáo Sơn cũng thừa nhận nhờ Thắng chuyển tiền trong khi bản thân không biết số tiền cụ thể nhưng theo thông lệ thì mỗi lần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can Quỳnh chỉ thừa nhận hai lần nhận tiền, mỗi lần 2 tỉ. (Ảnh: Nhật Anh) Theo Ninh Văn Quỳnh, giữa năm 2009 Nguyễn Xuân Sơn có đến phòng làm việc và để lên mặt bàn của bị can một chiếc túi bên trong có chai rượu. Khi bị can mở ra thì thấy bên trong chiếc túi có 500 triệu đồng. Và trong khoảng thời gian từ giữa năm 2009 cho đến gần cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn cũng có một số lần tới phòng làm việc và để lại gói quà tương tự như vậy. Tổng cộng có khoảng 4 - 5 tỉ đồng. (ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an) Khi được thẩm vấn về việc nhận các khoản chi đối ngoại từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, bị can Ninh Văn Quỳnh đã liên tục thay đổi lời khai. Nhưng sau những phần đối chất với Nguyễn Xuân Sơn, thì Ninh Văn Quỳnh đã thừa nhận tổng số tiền được Nguyễn Xuân Sơn chuyển cho là gần 20 tỉ đồng. (ảnh Việt Đức) Tiền nhận được từ Sơn, theo bị can Quỳnh, đã sử dụng mục đích cá nhân, như mua căn hộ ở TP.HCM, mua 1 xe ô tô, chi tiêu việc cá nhân, chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên ban Tài chính Kế toán. Cụ thể, ông Quỳnh khai chi 3 tỷ mua nhà tại khu An Phú - TP.HCM, 800 triệu mua ôtô, chi phí cá nhân, chi khoảng hơn 1 tỷ cho những lần đi tham quan, nghỉ mát, sinh nhật của ban tài chính, kế toán trong khoảng 5 năm, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ... Số còn lại hơn 9 tỷ trong sổ tiết kiệm đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Trong ảnh: ông Ninh Văn Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN (Ảnh: Internet) Khi được hỏi về lý do nào mà ông Sơn lại gửi tiền cho mình, ông Quỳnh cho rằng đó chỉ là mối quan hệ cá nhân, việc này không bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn trong mối quan hệ sau đó vì chỉ phát sinh khi ông và ông Sơn cùng lên chức Phó TGĐ Tập đoàn.“Trước 2009 chúng tôi không phụ thuộc gì nhau, nhưng tôi là kế toán trưởng PVN, Sơn là TGĐ OceanBank. Giai đoạn sau, Sơn làm Phó TGĐ rồi thì là cấp trên trực tiếp”. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh (đứng giữa) Về lời khai của Sơn, đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 tỷ đến 40 tỷ đồng để ông Quỳnh đối ngoại, khi không còn TGĐ Oceanbank nữa nhưng bị cáo này vẫn đều đặn đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh, từ cuối 2010 đến 2014 với số tiền khoảng 200 tỷ đồng, bị can Quỳnh cho rằng, lời khai của Sơn mang tính cá nhân, nhưng lại nhân danh PVN. Nguyễn Xuân Sơn khai như vậy cố tình đổ lỗi cho bị can.

