Phó Tổng Giám đốc PVN trong đại án Oceanbank khai gì tại tòa?

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Văn Quỳnh – cựu kế toán trưởng – Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bị can bị điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 2, đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Cũng trong giai đoạn 1 của đại án Oceanbank, trong hai lần mở tòa, cựu kế toán trưởng đều được triệu tập để đối chất với Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank liên quan đến nhận tiền chăm sóc khách hàng.

Phó Chủ tịch PVN tham gia phiên tòa đại án Oceanbank giai đoạn 1 với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Quá trình xét hỏi, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank cho biết, đầu năm 2011, sau khi rời chức TGĐ OceanBank về làm Phó TGĐ PVN, bị cáo nhờ Nguyễn Xuân Thắng – PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược tại Oceanbank và cũng là em con chú ruột đến ngân hàng để lấy tiền.

Thẩm tra lời khai, Nguyễn Xuân Thắng thừa nhận việc đình kỳ hàng tháng nhận tiền từ Oceanbank hoặc Công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm) đưa đến cho người anh họ. Theo tính toán của Nguyễn Xuân Thắng, số tiền đưa đến cho Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng.

Số tiền này, Nguyễn Xuân Sơn khai đưa cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 120 tỷ đồng, trong đó có hai lần, Nguyễn Xuân Thắng đưa trực tiếp lên phòng của Nguyễn Xuân Sơn và gặp cựu kế toán trưởng ở đó.

Ban đầu trong lời khai ở phiên tòa hồi tháng 2/2017, Thắng cho biết, đấy là túi vải và không biết bên trong có gì. Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa đang diễn ra, Thắng cho rằng, theo cảm nhận bị cáo, trong đó là tiền.

Có mặt tại tòa, bị can Ninh Văn Quỳnh khai, chưa bao giờ nhận một khoản tiền nào từ Nguyễn Xuân Sơn.

Cựu kế toán trưởng cho rằng: “Tôi khẳng định mình không nhận tiền từ Oceanbank cũng như bất kể ngân hàng nào khác đối với việc chi tiền ngoài lãi suất ấy. Việc anh Sơn khai là do ý chí của anh ấy. Còn lời như Thắng (Nguyễn Xuân Thắng) khai thì cũng có thể có một số lần các quà cáp như: áo sơ mi, chai rượu, đôi giày gì đấy mà từ Oceanbank hoặc nơi khác gửi đến… chứ hoàn toàn không có chuyện tôi nhận tiền từ anh Sơn hay anh Thắng”.

Phiên tòa mới đây, khi cũng được đề nghị đưa ra quan điểm việc PVN gửi số tiền rất lớn tại Oceanbank, nhưng PVN không nhận lãi ngoài?

Cựu kế toán trưởng vẫn giữ quan điểm như phiên tòa mở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017 là: “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết công ty cháu của Tập đoàn cũng dính vào việc tiền gửi liên quan vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên chúng tôi đã có văn bản nhắc nhở việc gửi tiền tại các ngân hàng. Lãnh đạo tập đoàn và cá nhân nhận thức là việc làm sai quy định pháp luật nên chúng tôi không thực hiện việc đấy”.

Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Xuân Sơn trình bày, đã có từng đưa cho cựu kế toán trưởng 30-40 tỷ đồng để cảm ơn, thì Ninh Văn Quỳnh cho hay: “Tôi khẳng định với HĐXX chưa bao giờ nhận tiền từ anh Nguyễn Xuân Sơn, bất kể là khoản tiền gì”.

Cũng trong quá trình xét xử vụ án, nói về quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn, bị can Ninh Văn Quỳnh còn cho rằng, giữa hai người có mâu thuẫn.

Liên quan đến cựu kế toán trưởng, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Văn Quỳnh để điêu tra tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Quỳnh bị cáo buộc liên quan hành vi gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank.

Ngoài Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch HĐTV – cựu TGĐ Oceanbank và các cựu thành viên HĐTV của PVN là Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường cũng bị khởi tố.

Đối với vụ việc này, đại diện PVN cho hay, việc khởi tố để phục vụ hoạt động điều tra đối với vụ việc góp vốn của tập đoàn vào Oceanbank trong giai đoạn trước đây. Cho tới nay, PVN đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của PVN.

Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, PVN đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh. PVN đồng thời tổ chức phân công lại cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo tập đoàn để tiếp tục triển khai công việc, nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ ngành giao nhằm đảm bảo ổn định trong tập đoàn./.

