Tái phúc thẩm vụ án ông trùm Minh “sâm”

Nguồn tin của VOV cho biết, ngày 30/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, SN 1960, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Các bị cáo bị truy tố hai tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012, đến tháng 5/2014, tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nguyễn Ngọc Minh đã tiến hành xây dựng và thành lập chợ Phù Khê Đông (chợ Đồng Bèo) và chợ Phù Khê Thượng, theo dự án được phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra Minh “sâm” xây dựng và thành lập chợ Tiến Bào.

Bị cáo Minh sâm được tại ngoại do bệnh tật

Sau khi các chợ này đi vào hoạt động, Minh không làm văn bản, tờ trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội quy, quy chế hoạt động và mức thu phí của chợ, mà Minh tự ý thành lập “Ban quản lý Chợ Đồng Bèo”, và tự đề ra qui định nộp các phí “Bến bãi”, “Công nông”.

Đồng thời, Minh “sâm” phân công cụ thể trách nhiệm từng nhân viên của Ban quản lý chợ, bắt buộc các xe gỗ đi vào khu vực các chợ hoặc đi vào đường Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê, phải vào Ban Quản lý Chợ Đồng Bèo hạ gỗ, nộp phí theo quy định của Minh.

Từ tháng 12/2012 đến ngày 13/8/2014, Nguyễn Ngọc Minh đã cùng các đồng phạm, cấu kết chặt chẽ, dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần để cưỡng đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 184 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các bị hại Minh đã sử dụng vào hoạt động của Ban quản lý Chợ và chi tiêu cá nhân.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khám xét và thu giữ của Quách Văn Lộc 1 khẩu súng K54 và 1 hộp tiếp đạn.

Khẩu súng này do Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng – cựu trưởng thôn Phù Khê Thượng (xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), được coi là trợ giúp đắc lực của Minh "sâm", giao cho Lộc tàng trữ, cất giấu.

Chiều 13/8/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là nhân viên văn phòng Ban quản lý chợ Đồng Bèo (người của Công ty TNHH Đại An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 1,2 triệu đồng của anh Đặng Bá Lĩnh (SN 1981, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ Minh “sâm” và đồng phạm. Riêng Nguyễn Thành Hưng được đình chỉ bị can vì tử vong do bệnh tật sau đó.

Phiên tòa sơ thẩm do Tòa án tỉnh Bắc Ninh xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù giam. Các đồng phạm của Minh “sâm” bị tuyên phạt từ 15 tháng tù treo đến hơn 18 tháng tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm.

Ngay sau đó, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2016/HSST của TAND tỉnh Bắc Ninh đối với vụ án Minh “sâm”.

Đây là lần thứ hai, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Trước đó ngày 25/11/2016, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa nhưng do vắng luật sư nên đã quyết định hoãn phiên tòa./.

