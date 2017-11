Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

Nguồn tin trên Công an Nhân dân cho biết, lúc 10h20 sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Trong ảnh, căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND) Tại hiện trường, thi thể của cháu bé được cho là bị bắt cóc trước đó có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhận định, có thể bé đã bị sát hại. Trong ảnh, hàng xóm hoang mang trước vụ bắt cóc táo tợn. (Ảnh: Vietnamnet) Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 19h tối 25/11, 2 đối tượng lạ mặt gồm 1 nam và 1 nữ đi xe máy tới nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận - Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa khống chế bà nội cháu bé, rồi bế cháu bé mới 20 ngày tuổi bỏ trốn. Trong ảnh: người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. (Ảnh: VTC News) Cũng theo thông tin trên Công an Nhân dân, người phụ nữ đã dùng một khăn ướt bịt vào mũi bà nội cháu bé, tay kia túm tóc rồi đẩy bà cháu bé ra cổng, rồi cướp cháu bé trên tay. Quá trình giằng cháu lại, bà nội cháu bé bị ngã ngoài cổng và bất tỉnh. Trong ảnh: Nơi bà nội cháu bé bị ngã trong tình trạng mê man. (Ảnh: phapluatplus) Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đang ở dưới bếp còn bố cháu bé đang đi đón con trai đầu. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Tại hiện trường, người thân và cơ quan chức năng tìm thấy chiếc mũ của cháu bé và chiếc dép tổ ong, một tờ giấy nghi là của các đối tượng bắt cóc bỏ lại. (Ảnh: Afamily) Vụ việc đã được chính quyền phường báo cáo lên công an thị xã Bỉm Sơn. Công an thị xã đã đến hiện trường, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ việc, truy tìm đối tượng bắt cóc. Tuy nhiên, Cơ quan Công an đang tích cực điều tra thì phát hiện thi thể cháu bé. Tuổi Trẻ dẫn lời gia đình cháu bé nhận định có thể các đối tượng bắt cóc đã theo dõi kỹ lịch sinh hoạt của họ. Thời điểm chúng hành động là khi bố cháu bé vừa ra khỏi nhà được vài phút để đón con trai đầu ở lớp học thêm. Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, các nhà hàng xóm đều đang trong giờ ăn cơm nên không biết để hỗ trợ nạn nhân (Ảnh: Zing)

