Tình huống bất ngờ xuất hiện trong phiên xử đại án Oceanbank

Ở phiên tòa bị trả hồ sơ hồi tháng 3/2017, Nguyễn Minh Thu luôn sắm vai bị cáo khóc lóc nhiều nhất. Nhưng lần ra tòa này, cựu nữ Tổng Giám đốc Oceanbank lại khác hẳn (ảnh: Việt Đức) Ra tòa thứ hai này, cựu nữ Tổng Giám đốc Oceanbank lại khác hẳn, thậm chí còn tươi cười khi bị dẫn giải đến Tòa (ảnh: Shoha) Trả lời các câu hỏi của HĐXX về nhân thân của bản thân, bị cáo Thu rất mạch lạc, mọi cử chỉ cũng thật bình tĩnh, tự tin. (ảnh: TTXVN) Trong phiên Tòa lần trước (tháng 2 và 3/2017), chỉ có một bị cáo là Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank có đơn xin vắng mặt vì bệnh hiểm nghèo, thì tại phiên tòa lần này có đến 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong ảnh: Bị cáo Hứa Thị Phấn (ảnh: VNE) 3 bị cáo vắng mặt là Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám dốc Khối kế toán và giao dịch trong nước của OceanBank và bị cáo Nguyễn Viết Hiền, nguyên Giám đốc OceanBank - Phòng giao dịch Âu Cơ. (ảnh: Dân Trí) Bị cáo Phấn mất đến 93% sức khỏe đang phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo Hiền cũng nêu lý do bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị, còn bị cáo Thùy Dương mới sinh con. (ảnh: zing.vn) Trong những ngày xét xử đại án Oceanbank, một bị cáo cũng gây nhiều sự chú ý là Hoàng Thị Hồng Tứ (diễn viên Quỳnh Tứ). Hồng Tứ liên tục mất bình tĩnh và than khóc khi bị Tòa xét hỏi (ảnh: ANTĐ) Hoàng Thị Hồng Tứ là bị cáo bị truy tố bổ sung trong vụ án OceanBank. Theo lời khai của Tứ tại tòa, bị cáo làm việc tại Văn phòng HĐQT OceanBank từ năm 2007, mặc dù đứng tên Chủ tịch Công ty BSC nhưng không làm việc gì cụ thể, các HĐ do bị cáo ký (97 HĐ) đều đã có chữ ký của khách hàng và có chữ ký nháy của Phạm Hoàng Giang, TGĐ Công ty BSC. Trong những lần bị xét hỏi, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ luôn bật khóc nức nở (ảnh: infonet) Ở phiên Tòa lần trước, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank luôn đưa ra lý lẽ phủ nhận những hành vi cáo trạng đã truy tố thì tại phiên tòa sơ thẩm lần này bị cáo lại khai "tuốt tuồn tuột". (Ảnh: Vietnamnet). Trong phiên tòa ngày 30/8, khác với những lời phủ nhận cầm hàng trăm tỷ đồng như ở phiên tòa sơ thẩm mở vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017, lần này cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận đã cầm hàng trăm tỷ đồng. (ảnh: zing.vn) Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, việc nhận tiền hàng trăm tỷ đồng là nhằm chi chăm sóc khách hàng chứ không phải đút túi riêng. (ảnh: Kiến thức) Số tiền khoảng 300 tỷ đồng (69 tỷ đồng nhận từ Công ty BSC của Hà Văn Thắm và hơn 246 tỷ đồng nhận từ Oceanbank thông qua Nguyễn Xuân Thắm – em họ của Nguyễn Xuân Sơn), bị cáo cho biết chi trực tiếp cho một số khách hàng, chi lễ tết… (ảnh: zing.vn) Trong phiên tòa ngày 1/9, Nguyễn Xuân Sơn khai Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa. (ảnh: zing.vn) Mỗi lần khoảng 10.000USD-20.000USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng. (Ảnh: Vietnamnet). Nguyễn Xuân Sơn cho biết mình không nhớ rõ chi tiết việc chi tiền vì sự việc cũng đã quá lâu. Bị cáo không lấy tiền của ngân hàng mà bị cáo chỉ lấy tiền của Hà Văn Thắm chuyển cho.(ảnh: cafeF) Ngay trong những ngày xét xử đại án Oceanbank, một loạt lãnh đạo và cựu lãnh đạo của PVN bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi gây thiệt hại 800 tỉ góp vốn tại OceanBank. (ảnh: Việt Đức) Cụ thể, ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 5 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường. Trong ảnh: Ông Ninh Văn Quỳnh tại phiên xét xử ngày 2/3/2017. (ảnh: Việt Đức) Trong số 5 bị can này, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng của PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc của PVN được Nguyễn Xuân Sơn nhắc đến nhiều với tư cách là người nhận tiền chi đối ngoại cho lãnh đạo PVN. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Khi ông Quỳnh giữ chức kế toán trưởng PVN cũng là thời điểm Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng giám đốc OceanBank. (Ảnh: Nhật Anh) Hồ sơ vụ án cho thấy trong số tiền hàng trăm tỉ đồng mà OceanBank chi lãi ngoài, Sơn đã đưa phần lớn cho ông Quỳnh. Trong ảnh: ông Ninh Văn Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN (Ảnh: Internet)

Bị cáo Phấn mất đến 93% sức khỏe đang phải điều trị tại bệnh viện, bị cáo Hiền cũng nêu lý do bị bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị, còn bị cáo Thùy Dương mới sinh con. (ảnh: zing.vn) Trong những ngày xét xử đại án Oceanbank, một bị cáo cũng gây nhiều sự chú ý là Hoàng Thị Hồng Tứ (diễn viên Quỳnh Tứ). Hồng Tứ liên tục mất bình tĩnh và than khóc khi bị Tòa xét hỏi (ảnh: ANTĐ) Hoàng Thị Hồng Tứ là bị cáo bị truy tố bổ sung trong vụ án OceanBank.

Theo lời khai của Tứ tại tòa, bị cáo làm việc tại Văn phòng HĐQT OceanBank từ năm 2007, mặc dù đứng tên Chủ tịch Công ty BSC nhưng không làm việc gì cụ thể, các HĐ do bị cáo ký (97 HĐ) đều đã có chữ ký của khách hàng và có chữ ký nháy của Phạm Hoàng Giang, TGĐ Công ty BSC.