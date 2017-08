Tình tiết bất ngờ vụ kẻ bịt mặt giết chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai

Ngay trong đêm 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai, sau vài giờ truy lùng đã bắt giữ đối tượng nghi sát hại chủ tiệm thuốc tây ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) bị bắt cùng với tang vật gây án. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trọng Đức 2 lần đến xin tiền nạn nhân là chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi), chủ tiệm thuốc tây Phương Nhàn. Lần đầu chị Nhàn đã cho Đức tiền, nhưng lần hai chị từ chối thì bị hắn ra tay sát hại. (Ảnh: Xuân Lượng) Sau vài giờ truy lùng, ngay trong đêm 27/8, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Nguyễn Trọng Đức khi hắn đang lẩn trốn tại nhà; con dao dùng để gây án cũng đã bị thu giữ. Được biết, Đức có hai tiền án, vừa mới ra tù. (Ảnh: Vietnamnet) Như VOV đã đưa tin, khoảng 17h chiều ngày 27/8, một thanh niên bịt kín mặt đến tiệm thuốc Phương Nhàn ở khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu yêu cầu người bán thuốc là chị Bùi Thị Nhàn đưa tiền nhưng không được. Sau đó kẻ bịt mặt dùng dao đâm liên tiếp vào chị Nhàn. Lúc này ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi) là bố chồng của nạn nhân phát hiện sự việc chạy đến đến cũng bị đâm gục. 2 nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhàn đã tử vong sau đó, còn ông Kiên bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet)

