Tình tiết bất ngờ vụ “quan hệ” bất thành, giết người phi tang xác

Trưa 13/11, Cơ quan điều tra Công an huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thu (45 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’đrắk) để điều tra, làm rõ về cái chết của chị Phạm Thị Ph.(40 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Pil).(Ảnh: Công an Nhân dân) Tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Văn Thu khai nhận, trong lúc giằng co, Thu dùng gạch đập vào người chị Ph. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thu dùng tấm bạt phơi cà phê cuốn thi thể nạn nhân lại rồi dùng dây thừng buộc chặt mang giấu tại chuồng heo của gia đình.(Ảnh: VTC News) Cũng trong ngày 13/11, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành triệu tập Vũ Thị M. (SN 1972) - vợ của nghi can Nguyễn Văn Thu (SN 1972), cùng trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk. (Ảnh: VTC News) Theo lời khai của Vũ Thị M., chiều 12/11, vừa đi làm rẫy về nghe chồng kể lại việc vừa sát hại chị Phạm Thị Ph, đến tối, M đã cùng chồng khiêng xác chị Ph. lên xe gắn máy rồi chở đến cống thuộc thôn Ea Tê (xã Krông Jing, huyện M'Đrắk) để giấu xác nạn nhân. Xong xuôi, 2 vợ chồng về nhà tắm rửa, thay quần áo, sinh hoạt bình thường. Trong ảnh, thi thể của chị Ph. bị quấn chặt trong tấm bạt để dưới cống. (Ảnh: VTC News) Theo lời khai của Thu tại cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 11/11, Thu đang ở trong rẫy cà phê của gia đình thì phát hiện thấy chị Phạm Thị Ph. đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác gần khu vực rẫy của Thu. Hôm sau, Thu gọi điện thoại cho chị Ph. đến nhà, rồi đe dọa tiết lộ chuyện nên chị Ph. đưa cho Thu 2 triệu đồng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an Nhân dân) Không dừng lại, Thu tiếp tục đòi quan hệ tình dục với chị Ph. để giữ im lặng. Chị Ph. đồng ý nhưng khi Thu đóng cửa thì chị Ph. bỏ trốn ra phía sau nhà và bị Thu đuổi theo. Trong lúc giằng co, Thu dùng gạch đập vào người chị Ph. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thu dùng tấm bạt phơi cà phê cuốn thi thể nạn nhân lại rồi dùng dây thừng buột chặt mang giấu tại chuồng heo của gia đình. Trong ảnh, hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Ph. (Ảnh: Zing) Tối 12/11, gia đình không thấy chị Ph. về nhà nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan điều tra. Trong ảnh: Nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm (Ảnh: Dân Trí) Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã mời một số đối tượng nghi vấn lên để lấy lời khai, trong đó có Nguyễn Văn Thu. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Thu khai nhận đã ra tay sát hại chị Ph. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Người dân tập trung rất đông theo dõi vụ án. (Ảnh: Công an Nhân dân)

