Tòa hỏi lần nào, "bóng hồng" Hồng Tứ cũng run rẩy, đẫm nước mắt

Chiều 6/9, luật sư Nguyễn Thị Minh Phương (bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank) xét hỏi Hoàng Thị Hồng Tứ (diễn viên Quỳnh Tứ) liên quan đến các khoản tiền bị cáo đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn và bị Sơn chiếm đoạt. (ảnh: Việt Đức) Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương hỏi Hoàng Thị Hồng Tứ về việc đưa hơn 6,6 tỷ đồng cho Nguyễn Xuân Sơn tại trụ sở. Tứ tỏ ra khá bức xúc và căng thẳng trước những câu hỏi của luật sư. (ảnh cắt từ clip) Luật sư cho rằng, có sự mâu thuẫn trong lời khai của Hoàng Thị Hồng Tứ về các lần đưa tiền cho Nguyễn Xuân Sơn, ngay lập tức Tứ thay đổi cảm xúc, lúc thì to tiếng, lúc thì trực trào nước mắt. (ảnh: KT) Chủ tọa phải trấn tĩnh Hoàng Thị Hồng Tứ. Trong lời khai của Hoàng Thị Hồng Tứ, bị cáo không biết đó là khoản tiền gì, chỉ được nhờ đưa cho Nguyễn Xuân Sơn. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Tứ cam đoan bản thân đã "3 lần chuyển tiền cho anh Nguyễn Xuân Sơn". “Tại phiên tòa hôm nay, chị có thay đổi lời khai của mình hay không?, luật sư hỏi? Bị cáo Hồng Tứ trả lời: "Tôi cam đoan những lời khai của mình đúng sự thật". Luật sư hỏi tiếp: Chị nhớ mình khai gì tại cơ quan điều tra không?. Tứ nói: "Dạ có. Bị cáo khai 3 lần chuyển tiền cho Sơn, đó là tiền chị Nguyệt nhờ chuyển, bị cáo không biết tiền gì". (ảnh: Dân Việt) Thấy nữ bị cáo lần thứ 3 khóc, vị chủ tọa trấn an: "Bị cáo bình tĩnh. Ý luật sư hỏi bị cáo chỉ ký chứng từ thôi hay bị cáo nhận tiền". Nghe câu hỏi của chủ tọa, Tứ nức nở nói không nhớ. Bị cáo khẳng định đã hợp tác và làm việc với cơ quan điều tra. "Bị cáo chỉ nhớ chị Nguyệt nhờ chuyển tiền thôi. Bị cáo không biết các sếp nợ nần gì nhau”. (ảnh: Vietnamnet) Sáng 30/8, trả lời HĐXX, Hoàng Thị Hồng Tứ cũng đã khóc nức nở khi HĐXX nhắc đến việc mình bị truy tố. (ảnh: cắt từ clip) Hoàng Thị Hồng Tứ là bị cáo bị truy tố bổ sung trong vụ án OceanBank. Theo lời khai của Tứ tại tòa, bị cáo làm việc tại Văn phòng HĐQT OceanBank từ năm 2007, mặc dù đứng tên Chủ tịch Công ty BSC nhưng không làm việc gì cụ thể, các HĐ do bị cáo ký (97 HĐ) đều đã có chữ ký của khách hàng và có chữ ký nháy của Phạm Hoàng Giang, TGĐ Công ty BSC. (ảnh: zing.vn) Hồng Tứ chưa từng làm việc tại Công ty BSC, nhưng năm 2008, Hà Văn Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch BSC trong thời gian chờ người điều hành. Bao nhiêu nhân sự, trụ sở của BSC ở đâu, người đẹp Hoàng Thị Hồng Tứ không biết. (ảnh: Việt Đức) Việc ký 97 hợp đồng “thu phí” của khách hàng vay tiền ngân hàng thông qua Công ty BSC, người đẹp cho biết là chỉ mang tính thủ tục vì đã được hoàn thiện hồ sơ, viết tên của bị cáo đã đầy đủ. (ảnh: Tiền Phong) Người đẹp cho biết, bị cáo không góp vốn, không có bất kỳ hoạt động nào tại công ty này. Đứng tên Chủ tịch BSC, nhưng công việc chính của Tứ là công việc hành chính tại Oceanbank (ảnh: Tiền Phong) Trong phiên xét hỏi ngày đầu tiên, khi trả lời câu hỏi của Thẩm phán về lý lịch của mình, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ bật khóc nức nở (ảnh: infonet) Hoàng Thị Hồng Tứ (nghệ danh Quỳnh Tứ), nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty BSC, công ty được Hà Văn Thắm lập ra để chi lãi ngoài cho khách hàng của OceanBank, đồng thời là thư ký HĐQT OceanBank. (ảnh: KT) Tại phiên sơ thẩm lần 1, nữ diễn viên này xuất hiện trong tư cách người liên quan, mới bị khởi tố sau khi tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2014, Tứ được Thắm nhờ đứng tên Chủ tịch Công ty BSC nhưng thực tế Tứ không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty này. (ảnh: Dân Việt) Trong vai trò, vị trí Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của công ty, thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ ký quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm TGĐ Công ty BSC để điều hành các hoạt động của công ty. (ảnh; Dân Việt) Ngoài ra, theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Oceanbank và hướng dẫn của Phạm Hoàng Giang, bị can Tứ đại diện Công ty BSC ký 97 hợp đồng dịch vụ để thu phí của khách hàng có nhu cầu vay vốn và mua ngoại tệ tại Oceanbank tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng, trong 97 trường hợp này có 48 hợp đồng, tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng có chữ ký nháy của Giang. (ảnh: CAND) Tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng, trên các hợp đồng dịch vụ Tứ ký đã bị bị can Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho khách hàng và Oceanbank (ảnh: 2Sao) Hoàng Thị Hồng Tứ tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu điện ảnh, được Hà Văn Thắm tiếp nhận làm công việc hành chính tại Văn phòng HĐQT OceanBank. (ảnh:KT) Trước khi làm việc tại OceanBank và vướng vào vòng lao lý, Hoàng Thị Hồng Tứ (sinh năm 1983) được biết đến trong vai trò một diễn viên truyền hình với nghệ danh Quỳnh Tứ.. (ảnh: Dân Việt)

