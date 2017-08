Trước khi giết chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai, nghi can đã đâm 2 người

Liên quan đến vụ chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai bị sát hại, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm rõ các tình tiết liên quan và bất ngờ là trước đó nghi can này còn đâm bị thương 2 người phụ nữ khác. Công an tình nghi, Nguyễn Trọng Đức (SN 1985, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã bị ngáo đá trong quá trình gây án. Trong ảnh: Nghi can Đức tại cơ quan điều tra. (Ảnh: SGGP) Đức thừa nhận, 16h30 chiều 27/8 đã vào hiệu thuốc Phương Nhàn ở đường 767, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu giả vờ hỏi mua thuốc nhưng thực chất là nhằm cướp tài sản. Khi tiếp xúc với chủ hiệu thuốc, là chị Bùi Thanh N (SN 1993) thì Đức liền xin tiền để mua ma túy. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Vietnamnet) Lúc này, chị N lo sợ nên có cho Đức ít tiền và đối tượng đã bỏ đi. 1 lúc sau, Đức quay lại tiếp tục xin tiền nhưng chị N không cho nữa. Bất ngờ, Đức rút dao tấn công, đâm 2 nhát vào vùng bụng khiến chị N gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Bố chồng của chị N. xông vào can ngăn cũng bị Đức dùng dao đâm thương tích nặng. Sau khi gây án, Đức đã nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe gắn máy tẩu thoát. (Ảnh: Vietnamnet) Từ hình ảnh camera an ninh của hiệu thuốc, Công an nhận dạng nghi can gây án là Đức nên tỏa lực lượng đi khắp nơi, phong tỏa nhiều tuyến đường để truy bắt. Hơn 21h tối cùng ngày, Công an đã bắt giữ được Đức khi nghi can đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Vĩnh An trong trạng thái tinh thần không ổn định. (Ảnh: Xuân Lượng) Từ kết quả điều tra ban đầu của Công an và khai báo của nghi can Đức xác định, trước khi gây ra vụ tấn công làm 2 người thương vong tại hiệu thuốc Phương Nhàn, Đức đã tấn công 2 người phụ nữ khác nhằm cướp tài sản. 2 nạn nhân này cũng bị thương nặng. (Ảnh: Vnexpress) Cụ thể, cũng trong chiều , tại khu chợ, cách hiệu thuốc Phương Nhàn khoảng 500m, Đức đã dùng dao khống chế 1 phụ nữ để xin tiền. Khi không xin được tiền, Đức vung dao làm người phụ nữ bị thương rồi lên xe tẩu thoát. Báo An ninh Thủ đô cho biết, cũng trong chiều 27/8, tại khu chợ, cách hiệu thuốc Phương Nhàn khoảng 500m, Đức đã dùng dao khống chế 1 phụ nữ để xin tiền. Khi không xin được tiền, Đức vung dao làm người phụ nữ bị thương rồi lên xe tẩu thoát. Dọc đường di chuyển, Đức lại dùng dao uy hiếp, đâm thương tích 1 phụ nữ đi đường để cướp số tiền 150.000 đồng. Sau đó thì Đức tiếp tục xin tiền và gây ra vụ trọng án tại hiệu thuốc Phương Nhàn./.

