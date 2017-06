Vì sao mẹ kế tiết lộ Lý Nguyễn Chung giết người trong án oan ông Chấn?

Ngày 27/6, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản liên quan đến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Phiên tòa mở ra theo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của đại diện bị hại – bà Hoàng Thị Hội. Ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, quê Lạng Sơn) cũng kháng cáo về phần dân sự.

Trước vành móng ngựa, Lý Nguyễn Chung khai rành rọt hành vi giết, cướp hai chiếc nhẫn và 59.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hoan.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa phúc thẩm

Theo Chung, các hành vi khai nhận và được quy kết như trong bản án sơ thẩm của Tòa án tỉnh Bắc Giang ngày 23/7/2015 là đúng người, đúng tội. Chung cho biết, anh ta rất ăn năn, ân hận về những hành vi của mình gây ra.

Bà Nguyễn Thị Lành, mẹ kế của Chung, người đã “lộ” việc con của chồng gây ra vụ án mạng vào năm 2003 ở thôn Me cho biết, lý do bà không giữ bí mật sự việc do năm 2011, vợ chồng có xô xát tình cảm.

Ông Lý Văn Chúc nhiều lần đe dọa đòi đoạt tính mạng của bà, rồi sẽ tự sát. Chính vì nỗi lo đó, bà cho rằng nếu mình chết thì những người còn sống phải biết được việc Chung đã giết người.

Nhận xét về lời khai của Lý Nguyễn Chung trong phiên tòa ngày hôm nay, bà Lành cho hay, đấy là lời khai đúng sự thật. Trả lời tòa về việc thời điểm Chung gây án mới chỉ 14 tuổi, liệu có thể ra tay sát hại người trưởng thành cao lớn như chị Hoan?. Bà Lành cho rằng, Chung nhỏ tuổi nhưng rất khỏe, thời điểm đó nghỉ hè, anh ta làm phụ hồ và còn vác được cả bao xi măng.

Tòa hỏi bà Lành về vấn đề trách nhiệm dân sự, người mẹ kế này cho biết: “Về trách nhiệm, thì ai người ấy lo, việc của ông Chúc là việc của ông Chúc, việc của Chung là của Chung, không phải việc của tôi”.

Về tài sản nhà đất hiện nay, theo mẹ kế của Lý Nguyễn Chung thì đứng tên bà và hình thành trước khi bà và ông Lý Văn Chúc đến với nhau.

Như câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, Lý Thị Nghín – chị gái của Lý Nguyễn Chung bỗng òa khóc nức nở.

Sau khi gây án, Chung quay về Lạng Sơn. Hôm đó, bỗng nhiên Chung ôm cổ chị gái khóc nức nở.

- Chị ơi, em giết người rồi.

- Em giết ai?

- Em giết chị Hoan

- Tại sao giết chị ấy làm gì?

- Em không biết nữa, em không biết cái gì xui khiến nữa.

- Chị ấy đã chết chưa?

- Chắc chết rồi, em đâm nhiều nhát quá.

Sau đó, chị Nghín đã đưa Chung sang gặp anh trai và họ đã lên kế hoạch đưa Chung vào Tây Nguyên.

Chị Nghín cũng cho biết, hai chiếc nhẫn lấy của chị Hoan, Chung đưa cho anh trai, việc sử dụng hai chiếc nhẫn đó thế nào, chị Nghín không hay biết. Hiện anh trai Chung đã mất.

Vẫn nghi ngờ có đồng phạm

Đại điện hợp pháp của bị hại tại phiên tòa, bà Hoàng Thị Hội trả lời HĐXX cho rằng, lúc phạm tội Lý Nguyễn Chung còn chưa thành niên. Con gái của bà cao lớn hơn Chung rất nhiều nên bà đặt nghi vấn trong vụ án này, Chung có đồng phạm.

Bà Hoàng Thị Hội (phải) - mẹ của bị hại Nguyễn Thị Hoan có mặt tại phiên tòa sáng nay.

Bà Hội cũng đặt vấn đề về lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà – “nhân chứng mới” tại phiên tòa sơ thẩm không được xem xét. Tại phiên tòa phúc thẩm này cũng không được mời dự tòa.

Trong phần tranh luận, quan điểm của đại diện VKS cấp cao giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Lý Nguyễn Chung.

Riêng vấn đề dân sự, do ông Lý Văn Chúc – bố đẻ của bị cáo đã mất nên công tố viên đề nghị hủy phần dân sự để làm rõ trách nhiệm ai sẽ bồi thường cho gia đình bị hại.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, LS Giáp Văn Điệp cho rằng, có nhiều nội dung của vụ án chưa được làm rõ như: Động cơ, mục đích của Chung và chứng cứ vật chất.

LS cho rằng, thời điểm đó Chung không thể cao hơn chị Hoan, bị hại lại có sức khoẻ tốt, nhưng trong hồ sơ vụ án, lại cho rằng, khi chị Hoan bỏ chạy thì Chung đã ôm cổ chị này. Vậy một mình Chung có thể thực hiện được không?.... Ngoài ra các chứng cứ khác như vết máu, dấu chân và vân tay…

Đồng quan điểm, LS Nguyễn Anh Tú – LS thứ hai của bị hại cho rằng, trong vụ án này cần làm rõ Lý Nguyễn Chung có đồng phạm hay không. Bởi vậy, LS đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Đối đáp các quan điểm của LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, công tố viên cho biết, các vấn đề luật sư nêu ra, cơ quan điều tra đang làm sáng tỏ.

Về các dấu vây tay, chân tại hiện trường vụ án, cũng như các vấn đề LS thắc mắc tại phiên tòa phúc thẩm đã được trả lời bằng công văn trước đó, đồng thời ở phiên tòa cấp sơ thẩm cũng đã kiến nghị sẽ tiếp tục điều tra. Nếu phát hiện có đồng phạm trong vụ án này sẽ tiếp tục xét xử trong một vụ án khác.

Bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa, LS Hoàng Minh Hiển – Văn phòng LS Bắc Hà cho biết, Lý Nguyễn Chung luôn dằn vặt về hành vi của mình. Quan điểm LS đưa ra đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt. Do Chung đã trưởng thành nên LS đưa ra kiến nghị bị cáo sẽ nhận trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án này.

Chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục./.

Theo bản án sơ thẩm, tối 15/8/2003, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.



Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản.



Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn. Đến ngày 25/10/2013, ông Chấn được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.



Phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 7/2015 tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù giam về tội Giết người, Cướp tài sản./.



Đang xét xử kẻ nhận giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn VOV.VN -Đây là vụ án được dư luận quan tâm, khi liên quan đến vụ án Lý Nguyễn Chung giết người, cướp tài sản, ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án oan sai.

“Nhân chứng mới” không được mời tới phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung VOV.VN -“Nhân chứng mới” trong phiên tòa xét xử kẻ giết người trong án oan Nguyễn Thanh Chấn không được mời dự phiên tòa phúc thẩm.