Vụ án chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, TP.HCM còn “phủ bụi” đến bao giờ?

Hơn 4 năm 3 tháng, kể từ khi xảy ra vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, TP.HCM, hơn 2 năm 3 tháng kể từ ngày cơ quan điều tra – Công an TP.HCM tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can, mặc cho ông Vũ Văn Đảo – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Séc cứ đội đơn đến cơ quan công quyền kêu oan, đề nghị sớm giải quyết dứt điểm vụ án, thì cơ quan điều tra vẫn đang giữ quan điểm… “treo” án?.

Với lý do cần giám định tư pháp phương tiện tai nạn (ca nô BP 12-04-02) ngày 28/8/2015, Văn phòng cơ quan điều tra (PC44) – Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Kể từ thời điểm đó đến nay, cơ quan điều tra đã 2 lần thực hiện giám định tư pháp. Tuy nhiên, do kết quả trả lời của Hội đồng giám định thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng, Bộ Quốc phòng không phù hợp với quan điểm “buộc tội” nên hồ sơ vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ lại tiếp tục “phủ bụi” trong ngăn kéo!.

Ông Đinh Văn Quế - cựu Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng: “Cho đến bây giờ, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chưa đưa ra thêm được bất kỳ lý do gì để kéo dài thời gian tạm đình chỉ vụ án. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đã có kết quả giám định rồi thì một là phục hồi điều tra, truy tố, xét xử; hai là đình chỉ vụ án. Không nên treo án như thế”.

Cũng theo cựu Chánh tòa Hình sự, hiện tại cơ quan điều tra, viện kiểm sát không có bất kỳ ý kiến, hay quyết định nào về việc giám định thêm lần nữa thì rõ ràng đây là trường hợp muốn kéo dài vụ án. Việc áp dụng biện pháp tố tụng để kéo dài vụ án mà không đủ cơ sở buộc tội của cơ quan điều tra, viện kiểm sát ở TP.HCM chỉ làm cho dư luận bức xúc.

Nhấn chìm doanh nghiệp bằng biện pháp tố tụng?

Kể từ khi bị cáo buộc tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo điều 214 Bộ Luật hình sự năm 1999, ở vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, ông Vũ Văn Đảo bị cấm xuất cảnh.

Hết thời hạn lần 1, dù được tạm đình chỉ bị can, cơ quan điều tra Công an TP.HCM vẫn tiếp tục gia hạn cấm xuất cảnh đối với Giám đốc Công ty CP Việt Séc lần 2 với thời hạn đến tháng 9/2018. Điều này khiến doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn.

Đối tác ở nước ngoài thì liên tục thúc giục, điển hình là mới đây Công ty Boustead International Heaters đề nghị ông Đảo sang Anh chuẩn bị cho hợp đồng tiếp theo. Nhưng với việc bị cấm xuất cảnh, hợp đồng với đối tác có nguy cơ tan vỡ.

Hồi cuối tháng 10/2017, ông Vũ Văn Đảo đã phải tiếp tục viết đơn gửi cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Theo ông Đảo, ông là người quản lý và điều hành doanh nghiệp với cả ngàn lao động, trong đó có những doanh nghiệp liên doanh với đối tác nước ngoài, có cơ sở tại nước ngoài. Việc cấm xuất nhập cảnh kéo dài 5 năm đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, nhiều hợp đồng. Nhiều thỏa thuận với đối tác nước ngoài phải hủy bỏ, gây nghi ngờ cho các đối tác nước ngoài là khách hàng, là đối tác đầu tư, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp. Ông Đảo mong cơ quan điều tra giải tỏa quyết định cấm xuất cảnh.

Ngược lại với sự sốt suột của người quản lý khoảng 10 doanh nghiệp và đang phải lo cuộc sống của hàng ngàn lao động, cơ quan điều tra cũng chỉ trả lời: Do vụ án chưa được TAND TP.HCM xét xử nên cơ quan điều tra chưa có cơ sở hủy bỏ áp dụng biện pháp chưa được xuất cảnh đối với ông Đảo.

Vấn đề này, ông Đinh Văn Quế phân tích, cấm xuất nhập cảnh căn cứ vào hai trường hợp hành chính và tố tụng.

Nếu cấm xuất cảnh dựa vào biện pháp hành chính thì ông Đảo vi phạm quy định hành chính nào. “Còn trong tố tụng, cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra nhưng tôi có thấy điều tra gì đâu. Vấn đề này cơ quan điều tra cần trả lời cho công luận biết”, ông Đinh Văn Quế đề nghị.

Không thể gỡ bỏ quyết định cấm xuất cảnh khi TAND TP.HCM chưa xét xử vụ án, và tòa án sẽ không thể xét xử khi hồ sơ vụ án đang “treo” đâu đó trong ngăn kéo của cơ quan điều tra.

Giữ quan điểm đã bị khởi tố, tạm giam là phải có tội. Và khi không có cơ sở truy tố xét xử thì kéo dài vụ án bằng thủ thuật tố tụng như trong vụ án này đang khiến cho các doanh nghiệp của ông Vũ Văn Đảo gặp khó khăn, hàng ngàn lao động sống trong cảnh thấp thỏm./.

Diễn biến vụ án:

- Ngày 2/8/2013, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 9 người tử nạn trong đó có tài công Phạm Duy Phúc. Do tài công điều khiển ca nô bị nạn BP 12-04-02 tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy.

Tuy nhiên người sản xuất ca nô ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Séc và Đinh Văn Quyết - Giám đốc Công ty Vũng Tàu - Maria bị khởi tố về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

- Ngày 17/10/2014, Viện kiểm sát hoàn tất cáo trạng truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214 Bộ luật hình sự.

Sau cáo trạng truy tố, rất nhiều cơ quan tổ chức, người lao động, các chuyên gia pháp luật đã đề nghị cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét lại vụ án để tránh oan sai. Nhiều chuyên gia pháp luật khẳng định, việc truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214, Bộ luật Hình sự là không có cơ sở.

- Ngày 17/4/2015, TAND TP.HCM trả hồ sơ lần 1 yêu cầu làm rõ kết quả giám định và nguyên nhân vụ tai nạn.

- Ngày 26/5/2015, VKS cùng cấp có công văn khẳng định do không có chứng nhận Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là không đảm bảo an toàn.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 25/6/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ GTVT đã có Công văn số 2411/ĐKVN-TB khẳng định ca nô bị nạn thuộc đăng kiểm của Phòng Đăng kiểm Hải quân, Bộ GTVT không có thẩm quyền đăng kiểm.

- Ngày 17/7/2015, TAND TP.HCM lại có công văn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

- Ngày 28/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ vụ án “chìm ca nô ở huyện Cần Giờ” để điều tra bổ sung cho Công an TP.HCM.

Theo quyết định, cơ quan thực hành quyền công tố yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra bổ sung các nội dung nêu tại quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (lần 2) số 176/2005/HSST-QĐ ngày 17/7/2015 của TAND TP.HCM và các tình tiết mới phát sinh trong quá trình điều tra bổ sung.

- Ngày 28/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do: Sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” cần phải giám định tư pháp đối với ca nô BP 12-04-02.

Bởi vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình điều tra vụ án hình sự "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" xảy ra ngày 2/8/2013 tại huyện Cần Giờ, TP.HCM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 372-01 ngày 4/9/2013 để chờ kết luận giám định.

- Ngày 18/11/2015, Hội đồng giám định đưa ra kết luận giám định vụ án.

- Sau kết luận giám định đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vẫn đang “treo án”.