Vụ Hoa hậu Phương Nga: Nhân chứng “bí ẩn” nói gì tại tòa?

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga) chiều 27/6 có sự xuất hiện của nhân chứng "bí ẩn" Nguyễn Mai Phương - người mà Hoa hậu Phương Nga liên tục nhắc tên khi trả lời thẩm vấn trước tòa. Theo Nga, người phụ nữ bí ẩn chính là người “đạo diễn” của vụ án để đẩy các bị cáo ra trước vành móng ngựa. Trong ảnh: Hoa hậu Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa chiều 27/6. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tuy nhiên, theo yêu cầu của bà Mai Phương, vì nhiều lý do liên quan nhân thân nên tòa chấp thuận đề nghị tòa của nhân chứng này, cho bà Phương có mặt tại phiên tòa nhưng ở riêng một phòng khác và theo dõi phiên tòa qua màn hình. Trong ảnh: Mọi người dự phiên tòa chỉ nghe được giọng nhân chứng Mai Phương trả lời qua loa âm thanh gắn tại phòng xử. (Ảnh:Tuổi Trẻ) Thông tin trên Vnexpress cho hay, bà Mai Phương cam kết trước tòa trả lời đúng sự thật. Chủ tọa hỏi có quan hệ thế nào với bị cáo Phương Nga, nhân chứng nói chỉ là "bạn bè bình thường không thân thiết từ năm 2013". Trong ảnh: Bị cáo Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa (Ảnh: Zing) Bà cho biết, khoảng giữa năm 2012-2014, Nga đến chơi và kể về việc bị một người bạn kiện về tiền bạc. "Cô ấy kể tôi nghe rất nhiều. Nga nói có làm ăn chung với ông Mỹ, đã trả hết tiền - việc này có một số người trong showbiz biết - nhưng ông ta tiếp tục kiện nên rất bức xúc. Tôi biết làm gì để giúp cho cô ấy", giọng bà Mai Phương chậm dãi. "Tôi chưa bao giờ gặp Cao Toàn Mỹ, có biết Dung nhưng không quen", bà trả lời tòa. (Ảnh: Vnexpress) Với Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung), nhân chứng Mai Phương nói không quen biết từ trước. Sau này khi Nga và Dung bị bắt thì Nghĩa mới gọi bà. Tòa hỏi về ông Yên, bà nói: "Trưa hôm đó Nga đến chở tôi vào viện thăm một người bạn. Khi gặp ông Yên tôi chỉ hỏi thăm vợ ông Yên ốm thế nào chứ không nói chuyện nhiều, không quan tâm đến nội dung nói qua giữa Nga và ông Yên". Trong ảnh: Lữ Minh Nghĩa tại phiên tòa (Ảnh: Zing) HĐXX gọi Phương Nga lên đối chất. "Lời khai của Mai Phương không đúng, sự thật chị ấy gặp ông Yên 2 lần. Một lần trên đường Sư Vạn Hạnh, một lần trong quán cơm có bị cáo, Dung và Nghĩa. Bị cáo khẳng định tất cả giấy tờ về thỏa thuận mua bán nhà là do bà Mai Phương hướng dẫn", Nga trả lời. Nhân chứng Mai Phương phản bác lại và cho rằng, Phương Nga nhờ bà làm chứng nhưng bà không làm nên Nga quay ra nói như vậy. Trong ảnh: Các luật sư tập trung ghi chép lời khai tại tòa của nhân chứng Nguyễn Mai Phương. (Ảnh: Thanh Niên) Bà này cho biết thêm, mẹ của hoa hậu đã nhờ một người làm công an trên Cục C45 tiếp xúc với quản giáo, đưa cho anh ta 50 triệu đồng để thông cung. "Mẹ cô ta nói muốn giúp tôi khai cho Nga nhưng tôi không biết khai gì cả", bà Mai Phương nói và công bố đoạn ghi âm được cho là mẹ Phương Nga nhờ đưa tiền cho quản giáo. Chủ tọa yêu cầu bà này cung cấp đoạn ghi âm cho HĐXX - thông tin trên Vnexpress cho hay. (Ảnh: Zing) Khi hỏi về lời khai của bị cáo Thùy Dung, bà Mai Phương nói Dung khai sai sự thật, chưa bao giờ gặp Dung, không có chuyện đưa tờ giấy A4 có sẵn lời khai cho cô này. Được tòa hỏi về chuyện này, Dung khẳng định có chuyện đó và cơ quan điều tra đã cho cô đối chất với Mai Phương. Trong ảnh: Bị cáo Thùy Dung tại tòa (Ảnh: Zing) Được gọi lên thẩm vấn, ông Cao Toàn Mỹ nói: "Tôi chỉ biết bà Mai Phương qua báo chí mấy ngày nay". (Ảnh: Thanh Niên) Báo Tuổi Trẻ tường thuật tại phiên tòa cho hay: Về những lá thư mà bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung viết cho bạn trai Lữ Minh Nghĩa trên bao nilon từ trại giam, bà Phương cho rằng các thư này Nghĩa gửi cho bà chứ bà không gửi thư cho Nghĩa. Luật sư hỏi bà Phương có bao giờ mẹ của Phương Nga cùng với bà "chạy án" không? Bà Phương trả lời: "Tôi không quen biết ai để làm việc đó". Trong ảnh: Người dự khán nghe giọng cười của bà Mai Phương trong loa khi nói nếu có chạy án thì do mẹ của Phương Nga gợi ý - (Ảnh: Tuổi Trẻ)./.

