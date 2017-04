Vụ nam thanh niên bị kẻ lạ mặt đâm chết: Tạm giữ 2 nghi can

Báo Công an TPHCM cho biết, sáng 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ Mai Hoàng Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Đình Khuê (23 tuổi, cùng ngụ TP.Bảo Lộc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Nguyễn Anh Khoa (27 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc). Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Như VOV.VN đã đưa tin, vào lúc 2h sáng 15/4, anh Nguyễn Trần Anh Khoa đang ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Anh Khoa vừa mở cửa ra thì bất ngờ bị một trong 2 đối tượng đứng trước cửa dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến anh Khoa ngã gục tại chỗ. Sau khi gây án, 2 đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Khoa đã tử vong (Ảnh: Vnexpress) Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định 2 nghi can là Vũ và Khuê liên quan đến vụ án nên tiến hành tạm giữ để đấu tranh, lấy lời khai làm rõ. Theo đó, vào lúc 12h ngày 15/4, cả nạn nhân Khoa và Vũ đều có mặt tại một quán bia ở P.B'Lao, TP.Bảo Lộc. Sau đó, họ xảy ra mâu thuẫn, Khoa dùng ly bia đập vào đầu Vũ nhưng được người dân can ngăn nên giải tán. (Ảnh: Người Lao động) Khoảng 30 phút sau, Vũ rủ thêm Khuê đến quán bida của Khoa trên đường Nguyễn Văn Cừ (P.Lộc Phát) để đánh anh này. Tại đây, Vũ dùng dao đâm Khoa rồi lên xe máy cùng Khuê bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Trong ảnh: Quán bida nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Zing)./.

