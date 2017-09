22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9 ​

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tình hình tai nạn giao thông ngày 03/9, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 33 người.

Hiện trường một vụ TNGT.

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 22 người, bị thương 31 người, đường sắt: xảy ra 01 vụ, làm bị thương 2 người. Không có TNGT đường thủy.

Vào lúc 7h20 ngày hôm nay (03/9), tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn (Bố Trạch, Quảng Bình) khoảng hai km thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh. Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng hai mét, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ. Hai thanh ray cũng bị bung khỏi mặt đường. Lái tàu chính và lái phụ bị thương, toàn bộ hơn 90 hành khách an toàn. Tài xế lái máy xúc cũng bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tàu SE3 bị máy xúc đâm lật ở Quảng Bình.

Như vậy trong 2 ngày nghỉ, 2-3/9 có tổng cộng 49 vụ TNGT, làm chết 36 người và làm bị thương 40 người. Tất cả đều là TNGT đường bộ, đường sắt có 2 trường hợp và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày 3/9, lực lượng CSGT trên toàn quốc kiểm tra 3.238 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 2 tỷ 543 triệu đồng, tạm giữ 18 ô tô, 325 xe mô tô, tước 243 GPLX; Đường bộ cao tốc đã kiểm tra xử phạt 36 trường hợp vi phạm, phạt 27,5 triệu đồng.

CSGT đường thuỷ kiểm tra, xử phạt 315 trường hợp vi phạm, phạt 253 triệu đồng.

Ngày 3/9, qua số điện thoại đường dây của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng gió thông. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh./.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, chiều (2/9), lượng khách từ đỉnh Mẫu Sơn xuống núi rất đông. Ngược lại, một lượng người khá đông cùng phương tiện ô tô, xe máy đi từ chân núi lên khu du lịch Mẫu Sơn tiếp tục nối đuôi nhau ì ạch từng bước một. Con đường nhỏ, nhiều chỗ xuống cấp nên việc di chuyển càng khó khăn. Xảy ra ách tắc gió thông gần chục km kéo dài nhiều giờ đồng hồ./.