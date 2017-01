30 Tết: Đường phố Hà Nội thênh thang lạ thường

Các tuyến phố xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm bỗng dưng vắng vẻ, thay vào đó đường phố được trang hoàng để đón tiễn năm cũ Bính Thân, đón năm mới Đinh Dậu. Ảnh: Tiểu Lâm Dòng xe cộ thưa thớt, điều hiếm thấy xảy ra ở Thủ Đô. Ảnh: Tiểu Lâm Đường dẫn tới nhà hát lớn Hà Nội rộng thênh thanh. Ảnh: Tiểu Lâm Các hạng mục phục vụ văn nghệ đêm Giao thừa đang được hoàn thiện. Ảnh: Tiểu Lâm Phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) con phố sầm uất bậc nhất Thủ Đô cũng yên tĩnh, bình dị. Ảnh: Tiểu Lâm Tuyến phố Kim Mã hàng ngày phải oằn mình tiếp đón hàng nghìn lượt xe cộ qua lại cũng đang được "nghỉ ngơi". Ảnh: Tiểu Lâm Thời tiết tại Hà Nội khoảng 25 độ C, trời có nắng đẹp. Ảnh: Tiểu Lâm Vào chiều tối, thời tiết khoàng 17 độ C. Ảnh: Tiểu Lâm Tuyến phố Cầu Giấy là một điểm đen của nạn tắc đường do đang thi công tuyến đường sắt trên cao. Tuy nhiên, vào sáng 30 Tết, tuyến phố này bớt đi phần nhộn nhịp vốn có. Các cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết, người dân đi lại thưa thớt. Ảnh: Tiểu Lâm Tuyến đường vành đai 3 - Phạm Hùng cũng vắng lặng lạ thường Ảnh: Tiểu Lâm

