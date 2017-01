79 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 31/12/2017-02/01/2017) toàn quốc xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 54 người. Trong đó đường bộ xảy ra 91 vụ, làm chết 77 người, bị thương 54 người; Đường sắt 2 vụ, làm chết 2 người; Đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng trong ngày thứ 3 của đợt nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, toàn quốc 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 23 người. Trong đó đường bộ xảy ra 30 vụ, làm chết 21 người, bịthương 23 người; Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2017, toàn quốc xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 54 người. (Ảnh minh họa)

Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.551 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt, nộp Kho bạc Nhà nước: 2 tỉ 897 triệuđồng; tạm giữ 21 xe ô tô, 317 mô tô; tước 276 GPLX; Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 115 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 97,5 triệu đồng.

Tổng hợp trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, CSGT đường bộ các địa phương cả nước đã kiểm tra, xử lý 9.571 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 8 tỉ 103 triệu đồng; tạm giữ 78 xe ô tô, 1.123 mô tô, tước 527GPLX; Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 469 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 395,6 triệu đồng; Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục CSGT lập biên bản xử lý 203 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 177,45 triệu tước giấy phép lái xe 69 trường hợp.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, mặc dù nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh./.