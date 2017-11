Ấm tình người nơi “màn trời chiếu đất” vùng cao Quảng Nam

Những ngày này, nhiều đoàn cứu trợ hướng về đồng bào bị nạn trong các vụ sạt lở núi mới xảy ra ở 2 huyện miền núi cao Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đoàn công tác Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Công ty CP Tân Phước Yên đến thăm, hỗ trợ hơn 110 triệu đồng tiền mặt giúp đồng bào vùng cao vượt qua khó khăn trước mắt.

Đã hơn 10 ngày sau vụ sạt lở núi tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cướp đi sinh mạng nhiều người, hơn 140 hộ dân với gần 700 nhân khẩu ở vùng sạt lở đã được di chuyển đến khu tập trung tại Khe Chữ, cách làng cũ hơn 3 km.

Ông Trần Quốc Diện, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phước Yên trao tiền hỗ trợ đồng bào xã Trà Vân.

Chị Hồ Thị Kim Tiết ở thôn 1 xã Trà Vân, chồng bị chết trong vụ sạt lở núi vừa qua cho biết, mấy ngày nay, 3 mẹ con chưa hết lo sợ. Người chồng là chỗ dựa gia đình không còn nữa, nhà cửa cũng không còn, mấy mẹ con phải sống tạm trong căn lều bạt. Hằng ngày, hàng trăm người dân nơi đây ăn ở trong những chiếc lều bạt trống trơn, chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.

Đoàn công tác của Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty CP Tân Phước Yên vừa đến thăm và tặng mẹ con chị Tiết cùng 7 gia đình bị thiệt hại nặng trong vụ sạt lở núi 35 triệu đồng, mỗi hộ 10 kg gạo và 1 tấm chăn.

“Nhà có 2 cháu, đứa đầu 2 tuổi, đứa thứ hai mới được 4 tháng. Trong nhà có mẹ chồng bị liệt nằm một chỗ không trông được 2 đứa nhỏ. Mấy hôm nay có nhiều đoàn từ thiện giúp đỡ gạo, muối, mì tôm và tiền cho các cháu. Xã cũng giúp đỡ gia đình gạo, mì tôm để lo cho 2 đứa nhỏ trong thời gian mưa lụt”, chị Tiết bộc bạch.

Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi hàng ngàn hộ dân sống tựa lưng vào núi vừa trải qua nỗi kinh hoàng sau những vụ sạt lở núi dữ dội. Mưa lớn làm cho hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống vùi lấp 8 người dân ở huyện Bắc Trà My và nhiều người bị thương.

Gia cảnh của anh Nguyễn Thanh Bình (32 tuổi) đã vĩnh viễn mất đi người mẹ, vợ và em trai trong vụ sạt lở núi ở thôn Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Hiện anh Bình cùng đứa con trai 5 tuổi sống tạm trong căn lều bạt vừa dựng lên ở ven đường với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

“Núi lở xuống trôi hết nhà trong khi có mấy người hàng xóm đang ở nhờ khiến 5 người chết cùng 4 người khác bị thương. Cuộc sống các gia đình nơi đây mấy hôm nay đều nhờ vào sự hảo tâm của mọi người”, anh Bình cho biết.

Đoàn công tác tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng trong vụ sạt lở núi xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.

Ngay trong lúc đồng bào vùng cao 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam chìm trong đau thương, tang tóc, nhiều đoàn cứu trợ đã cắt rừng, vượt suối đến với bà con. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, tạm ứng tiền mua bạt che lều tạm để di dời những hộ khu vực sạt lở đến nơi an toàn hơn.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, ngay sau vụ sạt lở núi gây tang thương đối với 4 hộ dân tại khu vực thôn 2, xã Trà Vân, lãnh đạo huyện đã cử đoàn công tác hơn 30 người đến khu vực sạt lở hỗ trợ tìm kiếm, cứu trợ đồng bào; vận động 117 hộ còn lại di dời khẩn cấp khỏi khu vực sạt lở.

“Đồng bào trước đó đã nghe chính quyền di dời khỏi khu vực sạt lở, nếu không đi trước rất có khả năng đây sẽ là thảm họa khi núi lở vùi lấp 121 hộ dân sẽ gây thương vong rất nhiều. Đối với các hộ đã di dời, huyện chủ trương ổn định ban đầu cho các hộ dân, mỗi hộ phát 1 tấm bạt cùng lương thực đầy đủ. Đồng thời, huyện đã quy hoạch ngay một khu dân cư đáp ứng cho 121 hộ, mỗi gia đình ít nhất 200 mét vuông đất”, ông Bửu cho biết./.

