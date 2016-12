Ảnh: Hiện trường cháy khu tập thể trong ngõ 43 Chùa Bộc

Đám cháy được người dân phát hiện khoảng 7h30 sáng, tại căn hộ 202 khu tập thể Viện Năng lượng, ngõ 43 Chùa Bộc. Nhiều người dân gần đó đã hô hoán, tiến hành dập lửa nhưng do đám cháy lớn nên người dân đã liên lạc với lực lượng phòng cháy chữa cháy. Chỉ ít phút sau lực lượng cánh sát PCCC số 2 đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy cứu hộ. Đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 và cháy lan ra toàn bộ mặt ngoài của tầng 2 và tầng 3. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Phòng 202 của khu tập thể có ông cụ 79 tuổi sinh sống. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do nấu ăn. Sau hơn 1 tiếng tiến hành dập lửa đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị. Nhưng rất may không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đám cháy được người dân phát hiện khoảng 7h30 sáng, tại căn hộ 202 khu tập thể Viện Năng lượng, ngõ 43 Chùa Bộc. Nhiều người dân gần đó đã hô hoán, tiến hành dập lửa nhưng do đám cháy lớn nên người dân đã liên lạc với lực lượng phòng cháy chữa cháy. Chỉ ít phút sau lực lượng cánh sát PCCC số 2 đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy cứu hộ. Đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 và cháy lan ra toàn bộ mặt ngoài của tầng 2 và tầng 3. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Phòng 202 của khu tập thể có ông cụ 79 tuổi sinh sống. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do nấu ăn. Sau hơn 1 tiếng tiến hành dập lửa đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị. Nhưng rất may không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.