Ảnh: Nhếch nhác quảng cáo, rao vặt ở Thủ đô Hà Nội

Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 của Chính phủ xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo đã được ban hành và có hiệu lực từ 5/5. Theo đó, những người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Nghị định mới tăng mức xử phạt với nhiều hành vi: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng). Điều 61 Nghị định đưa ra mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200-500 nghìn đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Mức phạt 5-10 triệu đồng được áp dụng với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Ngoài ra, người vi phạm còn phải khắc phục hậu quả là tự tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Thẩm quyền xử phạt các hành vi này thuộc về Chủ tịch UBND các cấp, lực lượng công an nhân dân và thanh tra chuyên ngành văn hóa. Dạo quanh vài tuyến phố Hà Nội, không khó để bắt gặp những biển, áp-phích... quảng cáo đủ chủng loại, kích thước "mọc" nhan nhản trên cây hay cột điện. Tất cả những tờ quảng cáo như thế này cũng không khó để truy ra nguồn gốc chủ sở hữu. Một biển quảng cáo khá lớn và bắt mắt của nhà hàng trước ngõ Cấm Chỉ (Hà Nội). Quảng cáo treo cột điện. Nội dung trên các tờ quảng cáo dán vô tội vạ cũng rất phong phú, từ sửa nhà, cho vay, rửa xe, tìm vật nuôi thất lạc..., cho đến giới thiệu dịch vụ của những cửa hàng gần đó. Một băng-rôn đã hết hiệu lực vẫn chưa được tháo dỡ. Từ lâu, "rác" quảng cáo đã gây mất mỹ quan đô thị. Dù thành phố đã có nhiều chiến dịch tuyên truyền, dọn dẹp nhưng vẫn chưa thể sạch bóng. Với mức xử phạt cao có tính răn đe hơn (cao hơn 5 lần mức cũ), hiện trạng "rác" quảng cáo còn có chỗ tồn tại? http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/JA7iDyE43PA/2017_04_18/quangcao_XQUO.mp4

