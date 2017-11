Ảnh: Phu nhân, phu quân lãnh đạo APEC khám phá phố cổ Hội An

Sáng 11/11, phu nhân/phu quân các nhà lãnh đạo APEC đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An. Trong ảnh các phu quân/phu nhân chụp ảnh tại khu nghỉ dưỡng trước khi khám phá phố cổ. Chương trình tham quan Hội An dành cho phu nhân, phu quân các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, do Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền chủ trì. Trước đó, tại khu nghỉ dưỡng, các phu nhân/phu quân đã được giới thiệu về nghề đan lát truyền thống của Việt Nam. Họ cũng được chiêm ngưỡng một số cổ vật trưng bày tại khu nghỉ dưỡng. Rời khu nghỉ dưỡng, các phu nhân/phu quân hướng đến phố cổ Hội An. Đông đảo người dân Hội An đã ra chào đón các phu nhân/phu quân. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc các phu nhân/phu quân khám phá Hội An. Một ông đồ viết chữ APEC 2017 theo lối thư pháp. Các phu nhân, phu quân vẫy chào người dân từ trên Chùa Cầu. Rời Chùa Cầu, các phu nhân/phu quân tiếp tục khám phá phố cổ Hội An... ... và khu vực bên kia sông Hoài./.

